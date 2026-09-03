Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, absuelto en caso de video sexual y enfrenta nueva investigación

FOTO: Tribunal absuelve a Asencio por el video sexual, pero el Madrid investiga por conducir alcoholizado

MADRID — El defensor del Real Madrid, Raúl Asencio, fue declarado inocente el jueves de los cargos relacionados con la difusión de un video sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.

La noticia se conoció poco después de que el entrenador José Mourinho anunciara que el club había iniciado un proceso disciplinario en su contra tras una condena por manejar bajo los efectos del alcohol.

Asencio fue exonerado de los cargos que lo acusaban de mostrar un video sexual a otra persona sin el consentimiento de las mujeres que aparecían en el mismo, entre las que se encontraba una menor de edad. En total, tres jugadores de las categorías juveniles también estuvieron implicados, siendo condenados por grabar y distribuir el material sin autorización. Sin embargo, sus penas fueron suspendidas bajo la condición de que no volvieran a incurrir en mala conducta.

El tribunal destacó que las mujeres involucradas habían perdonado a los futbolistas. Mientras tanto, Mourinho reveló que el Real Madrid había abierto un expediente contra Asencio tras un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol ocurrido el mes pasado. En este contexto, un tribunal español impuso una multa a Asencio, de 23 años, y le suspendió su licencia de conducir.

"Mientras el expediente esté abierto, lo considero un jugador del Real Madrid", afirmó el técnico. "Está lesionado y seguirá así por un par de semanas. Eso lo aleja de este problema".

Asencio aún no ha podido jugar esta temporada debido a una lesión muscular. "Cuando estaba recuperado, nadie entrenaba más y mejor que él", expresó Mourinho. "Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y el último en irse. Ser jugador del Real Madrid es un compromiso las 24 horas del día. Lo que haces fuera puede afectar tu prestigio y el del club. No estoy feliz", concluyó.