Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este jueves 3 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 67%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1012 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento que podría alcanzar los 5 m/s. No se prevén lluvias, lo que permitirá que el clima se mantenga estable a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con un clima mayormente despejado. El viernes 4 de septiembre, la mínima será de 10° y la máxima de 20°. El sábado 5, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 17°. El domingo 6, las temperaturas oscilarán entre 5° y 11°. Finalmente, el lunes 7, se espera una mínima de 8° y una máxima de 13°.