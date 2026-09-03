Ferro y Mitre se enfrentan en busca de la cima de la Primera Nacional

FOTO: Ferro viene de empatar con Estudiantes de Caseros en su última presentación.

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Ferro se prepara para recibir a Mitre de Santiago del Estero este viernes, en el arranque de la vigésima octava fecha de la Primera Nacional. El conjunto local buscará consolidarse como el líder de la Zona A en este encuentro.

El partido está programado para las 20 y se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Etcheverry, con transmisión a cargo de LPF Play.

Ferro llega a este duelo en una destacada temporada, liderando la Zona A con 53 puntos, lo que despierta esperanzas de un posible ascenso tras 26 años. En su último partido, los dirigidos por Juan Sara lograron un empate 2-2 en su visita a Estudiantes de Buenos Aires, un resultado que permitió que su escolta, Deportivo Morón, se acercara a solo cuatro puntos tras vencer a San Miguel.

Mitre de Santiago del Estero, en cambio, ocupa el undécimo puesto con 30 puntos y debe estar atento, ya que se encuentra a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

Antes de este encuentro, se jugará otro partido a las 15:30, donde Defensores de Belgrano se enfrentará a Racing de Córdoba. Defensores no puede permitirse errores, ya que actualmente está en el decimoséptimo lugar y en zona de descenso, mientras que Racing, con 35 unidades, lucha por clasificar a los playoffs.