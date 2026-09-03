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Ferro y Mitre se enfrentan en busca de la cima de la Primera Nacional

Este viernes comienza la vigésima octava fecha de la segunda división del fútbol argentino, con Ferro liderando la Zona A y Mitre luchando por evitar el descenso.

03/09/2026 | 13:38Redacción Cadena 3

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Ferro viene de empatar con Estudiantes de Caseros en su última presentación.

FOTO: Ferro viene de empatar con Estudiantes de Caseros en su última presentación.

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Ferro se prepara para recibir a Mitre de Santiago del Estero este viernes, en el arranque de la vigésima octava fecha de la Primera Nacional. El conjunto local buscará consolidarse como el líder de la Zona A en este encuentro.

El partido está programado para las 20 y se llevará a cabo en el Estadio Ricardo Etcheverry, con transmisión a cargo de LPF Play.

Ferro llega a este duelo en una destacada temporada, liderando la Zona A con 53 puntos, lo que despierta esperanzas de un posible ascenso tras 26 años. En su último partido, los dirigidos por Juan Sara lograron un empate 2-2 en su visita a Estudiantes de Buenos Aires, un resultado que permitió que su escolta, Deportivo Morón, se acercara a solo cuatro puntos tras vencer a San Miguel.

Mitre de Santiago del Estero, en cambio, ocupa el undécimo puesto con 30 puntos y debe estar atento, ya que se encuentra a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

Antes de este encuentro, se jugará otro partido a las 15:30, donde Defensores de Belgrano se enfrentará a Racing de Córdoba. Defensores no puede permitirse errores, ya que actualmente está en el decimoséptimo lugar y en zona de descenso, mientras que Racing, con 35 unidades, lucha por clasificar a los playoffs.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará hoy?
Ferro se enfrentará a Mitre de Santiago del Estero en la Primera Nacional.

¿A qué hora es el partido?
El encuentro está programado para las 20 horas.

¿Dónde se llevará a cabo?
El partido se disputará en el Estadio Ricardo Etcheverry de Buenos Aires.

¿Cuál es la situación de Ferro?
Ferro lidera la Zona A con 53 puntos y busca el ascenso.

¿Cómo llega Mitre al partido?
Mitre está en el undécimo lugar con 30 puntos, cerca de la zona de descenso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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