La policía de Corea del Sur avanza contra el magnate del K-pop, Bang Si-Hyuk, por fraude

SEÚL, Corea del Sur — La policía surcoreana está intensificando los esfuerzos para presentar una acusación formal contra Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia que representa a BTS, por supuestos fraudes a inversionistas. La Agencia Metropolitana de Policía de Seúl remitió el caso de Bang a la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl el jueves, solicitando que se le imputara el cargo de violación de la ley de mercados de capitales.

La investigación se centra en las acusaciones de que Bang, fundador de Hybe y multimillonario, engañó a los inversionistas en 2019 al afirmar que la empresa no tenía planes inmediatos de salir a bolsa, lo que llevó a algunos a vender sus acciones a un fondo de capital privado justo antes de que la compañía anunciara su oferta pública inicial.

La policía ha indicado que el fondo de capital privado podría haberle pagado a Bang alrededor de 200.000 millones de wones (aproximadamente 147 millones de dólares) en un acuerdo paralelo, que le garantizaba el 30% de las ganancias por la venta de acciones tras la oferta pública inicial.

Además, medios locales informaron que la policía también remitió a la fiscalía a otros cuatro individuos, incluyendo a ejecutivos de Hybe y funcionarios del fondo de capital privado, solicitando que se les imputara.

Los representantes de Hybe han defendido a Bang, asegurando que niega haber cometido irregularidades. "Hemos respondido de manera constante a las acusaciones con pruebas objetivas y hechos. Esperamos que las acusaciones se resuelvan de forma plena y transparente a través del proceso legal", afirmaron en un comunicado.

La policía había solicitado el arresto de Bang en dos ocasiones previas, en abril y mayo, pero los fiscales rechazaron dichas solicitudes, argumentando que no se presentaron suficientes fundamentos para su detención y que era necesario profundizar la investigación.

Se prevé que los fiscales puedan volver a solicitar una ampliación de la investigación, en lugar de proceder con una acusación formal inmediata. Esta situación ha cobrado relevancia especialmente ahora, ya que BTS ha reanudado su esperada gira mundial después de un paréntesis musical de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio de sus integrantes en Corea del Sur.