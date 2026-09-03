FOTO: Detenido un hombre que se hacía pasar por policía en Villa Crespo con un auto oficial

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Un hombre de 48 años fue detenido tras ser sorprendido haciéndose pasar por un efectivo de la Policía Bonaerense mientras circulaba en un auto con balizas de uso habitual por las fuerzas de seguridad, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que uniformados de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad observaron salir de un lavadero a un Renault Duster con luces azules encendidas.

En este contexto, consultaron el dominio del vehículo en el sistema y constataron que no estaba acreditado como un patrullero oficial, por lo que iniciaron un seguimiento e interceptaron al rodado en Nicasio Oroño y Aranguren, donde identificaron al conductor, quien afirmó ser personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no supo explicar su rol.

Los agentes procedieron a requisar el auto, encontrando la empuñadura de un arma y un cartel en el tablero que decía "Policía". Además, descubrieron tres réplicas de armas de fuego de aire comprimido, prendas policiales como una remera negra con la inscripción "Fuerzas Especiales GAD-Instructor", un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

Entre los elementos incautados también se encontraban tres tubos de aire comprimido, una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 47 cartuchos de escopeta calibre 12x70, un cartucho de escopeta calibre 16, un cargador metálico de Bersa calibre milímetros sin municiones, dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet.

El implicado había sido procesado en 2019 por amenazas con armas, y en diciembre de 2021 recibió una condena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el mismo delito, junto a una prohibición de acercamiento a la víctima.

El involucrado quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Oeste por usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito.