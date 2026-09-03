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La empresa familiar que nació hace 50 años y hoy es un jugador clave del agro

Héctor A. Bertone S.A tiene como actividad principal la comercialización de insumos para el campo, especialmente fitosanitarios, semillas y fertilizantes, además del acopio y comercialización de granos.

03/09/2026 | 14:29Redacción Cadena 3

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Héctor A. Bertone S.A., empresa familiar.

FOTO: Héctor A. Bertone S.A., empresa familiar.

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    Audio. La empresa familiar que nació hace 50 años y hoy es un jugador clave del agro

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Héctor A. Bertone S.A. es una empresa familiar de capitales nacionales que nació hace 50 años y tiene su casa central en Villa María.

Su actividad principal está vinculada a la comercialización de insumos para el campo, especialmente fitosanitarios, semillas y fertilizantes, además del acopio y comercialización de granos.

Héctor Bertone, fundador de la empresa, recordó en diálogo con Cadena 3 los inicios de su negocio. "En el año 1973, un amigo personal me ofreció la distribución de un producto nuevo fundamental para el cultivo de maní, soja y girasol", relató. Este producto revolucionó el mercado al diferenciarse de los métodos tradicionales de control de malezas.

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Con el tiempo fue creciendo hasta contar con una amplia red de sucursales en distintas localidades del centro de Córdoba y atender a cientos de productores. 

Pablo Bertone, hijo de Héctor y actual presidente de la firma, destacó la expansión de la empresa. "Hoy la empresa tiene 15 sucursales en la provincia y un acopio de granos de alrededor de 500 mil toneladas", explicó. Esta diversificación ha permitido generar sinergias que benefician tanto a los productores como a la compañía.

La empresa trabaja como distribuidora de grandes compañías del sector y también desarrolló negocios propios vinculados a la producción y tratamiento de semillas. En 2014 la segunda generación de la familia Bertone tomó el control de la compañía y comenzó una etapa de diversificación de actividades.

Facundo Bertone, nieto de Héctor, se refirió al futuro de la empresa en términos de producción. "Estamos comenzando a transformar los granos que acopiamos, explorando la posibilidad de producción de carne a través de un criadero de cerdos", dijo. Este enfoque busca cerrar el círculo productivo y maximizar el uso de los recursos.

A partir de entonces incorporaron unidades vinculadas a la multiplicación de semillas, fertilizantes líquidos y sólidos y producción de alimentos balanceados. El grupo también participa en actividades productivas, entre ellas la producción porcina, con una granja de engorde en Arroyo Algodón que tiene capacidad para unos 6.000 animales.

Con 250 empleados, entre los cuales se encuentran ingenieros agrónomos y profesionales locales, la firma Bertone se compromete a generar valor social y económico en la región. Pablo Bertone finalizó afirmando: "Agregar valor en origen genera no solo un valor económico, sino también un valor social".

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Qué es Héctor A. Bertone S.A.? Es una empresa familiar de capitales nacionales dedicada a la comercialización de insumos para el campo, con 50 años de trayectoria.

¿Quién fundó la empresa? La empresa fue fundada por Héctor Bertone.

¿Cuándo tomó la segunda generación el control de la compañía? En 2014, la segunda generación de la familia Bertone asumió el control.

¿Dónde se encuentra la casa central de la empresa? La casa central de Héctor A. Bertone S.A. está en Villa María, Córdoba.

¿Por qué es importante la empresa para la región? Genera valor social y económico, empleando a 250 personas y apoyando a cientos de productores locales.

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