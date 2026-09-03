Hamilton busca hacer historia en Monza con Ferrari tras su llegada en un F40

FOTO: Hamilton llega a Monza en un Ferrari F40 y sueña con una victoria histórica con Ferrari

MONZA, Italia — Con una entrada espectacular al legendario circuito de Monza, Lewis Hamilton se prepara para dejar su huella en el Gran Premio de Italia que se llevará a cabo este fin de semana. El piloto británico llegó al paddock el jueves a bordo de un impresionante Ferrari F40, luciendo un elegante traje negro y un abrigo marrón, a pesar del calor que caracteriza al norte de Italia.

Con cinco victorias en Monza entre sus 105 triunfos, Hamilton es un competidor experimentado en este circuito, aunque es consciente de que aún puede lograr un hito inédito. "Al llegar a este fin de semana, he estado pensando mucho en la enorme magnitud de este gran premio", compartió el siete veces campeón del mundo. "Si ganara, entraría en un terreno nuevo: ganar en Monza por primera vez con Ferrari sería fenomenal".

El piloto también reflexionó sobre la importancia de este posible triunfo, indicando que podría ser el primer piloto negro en lograrlo con Ferrari en Italia. "Probablemente sería el único piloto negro que haya hecho eso con Ferrari en Italia, quizás en la historia", afirmó, reconociendo la presión que siente ante esta posibilidad.

Tras una primera temporada complicada con la Scudería, donde finalmente obtuvo su primera victoria en Barcelona en junio, Hamilton ha vuelto a ser un contendiente en la lucha por el título. Actualmente ocupa el segundo lugar en la clasificación, empatado con su excompañero de Mercedes, George Russell, y a 59 puntos del líder, Kimi Antonelli, quien fue sancionado y comenzará la carrera desde el fondo de la parrilla.

Las expectativas para Hamilton se han elevado gracias a las mejoras en la fiabilidad de Ferrari, siendo el único piloto que ha terminado entre los diez primeros en todas las carreras de esta temporada. "Veo un enfoque distinto este año en comparación al anterior. Ahora tenemos una Estrella Polar; sabemos hacia dónde tenemos que trabajar", explicó Hamilton.

Un sexto triunfo en Monza no solo consolidaría su legado, sino que también lo colocaría por encima de Michael Schumacher como el piloto con más victorias en este Gran Premio. La última vez que Hamilton ganó en Monza fue en 2018, pero llega al evento con una racha de ocho resultados entre los cinco primeros, confiado en que podrá superar a sus competidores.

"Con la potencia que tiene, que es mayor que la de la mayoría de los coches a su alrededor, debería abrirse paso con facilidad", comentó sobre las posibilidades de Antonelli en la carrera. A pesar de la competencia, Hamilton no duda de que los tifosi italianos apoyarán a Ferrari. "Ferrari es Ferrari. Para los italianos, es como el papa", concluyó.