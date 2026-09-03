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Mourinho elogió a Messi y habló del pase frustrado de Julián Álvarez al Atlético de Madrid

La conferencia del entrenador portugués tuvo lugar antes del partido contra el Betis.

03/09/2026 | 15:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

FOTO: José Mourinho, entrenador del Real Madrid.

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José Mourinho, actual entrenador del Real Madrid, abordó la reciente salida de Lionel Messi de la Selección argentina. El evento tuvo lugar antes del partido del equipo merengue contra el Betis en LaLiga.

Durante la rueda de prensa, Mourinho fue consultado sobre el retiro de Messi tras el Mundial. "Hablar de Messi es complicado. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos siempre", afirmó el entrenador portugués.

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Mourinho expresó su deseo de seguir disfrutando del juego de Messi, indicando que tendría que hacer una excepción para ver algún partido de la MLS, a pesar de que no era una liga de su preferencia. "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Hay jugadores que tú echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación", agregó.

En la misma rueda de prensa, Mourinho también fue consultado sobre la situación de Julián Álvarez, delantero argentino que había manifestado su deseo de dejar el Atlético de Madrid y había sido buscado por el Barcelona, aunque la transferencia no se concretó.

Mourinho respaldó la gestión del entrenador argentino Diego Simeone, indicando que "la situación específica no hay nadie que la conozca mejor que Simeone. No hay nadie que conozca mejor el club que Simeone".

El entrenador del Real Madrid dejó en claro su postura sobre los jugadores que buscan cambiar de club. "Normalmente, digo que si un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tiene que estar satisfecho o no juega hasta el 1 de enero. Mi sensación es que, a partir de ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club", comentó Mourinho.

Además, Mourinho se refirió a la competencia en LaLiga, mencionando al Atlético de Madrid como uno de los favoritos para ganar el campeonato. "El Atlético de Madrid será candidato. Seguramente piensan y sienten que pueden. Esta estabilidad de mismo entrenador y mentalidad es una fuerza importante en el fútbol", sostuvo.

Lectura rápida

¿Quién abordó la salida de Messi?
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, habló sobre la salida de Lionel Messi de la Selección argentina.

¿Cuándo tuvo lugar el evento?
El evento se realizó antes del partido del Real Madrid contra el Betis en LaLiga.

¿Qué opinó Mourinho sobre Messi?
Mourinho afirmó que "hablar de Messi es complicado" y que es un jugador que se echará de menos siempre.

¿Qué dijo sobre Julián Álvarez?
Mourinho respaldó a Diego Simeone y mencionó que "la situación específica no hay nadie que la conozca mejor que Simeone".

¿Cuál es la postura de Mourinho sobre los jugadores que quieren cambiar de club?
Mourinho expresó que un jugador insatisfecho debe estarlo al 1 de septiembre o no jugará hasta el 1 de enero.

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