El Pentágono revoca temporalmente nuevas pruebas de testosterona para militares

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha decidido suspender de manera temporal las nuevas directrices implementadas un día antes, que obligaban a los militares hombres de 30 años o más a realizarse pruebas para detectar deficiencia de testosterona.

Desde el Pentágono, se comunicó que las directrices están siendo revisadas y que se publicará una guía clínica definitiva en un futuro cercano, según lo informado por CBS News y recogido por la Agencia Noticias Argentinas.

"El Departamento mantiene su compromiso de abordar las deficiencias hormonales, proteger la salud a largo plazo de sus miembros y garantizar un rendimiento operativo óptimo", se destacó en el comunicado.

Se aclaró que la "Guía provisional sobre pruebas de detección de deficiencia de testosterona para el personal en servicio activo y de la reserva sigue vigente" y que la guía clínica definitiva estará disponible próximamente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anunciado el 15 de julio que se autorizaba un programa de pruebas para las tropas con el objetivo de asegurar que "tengan los niveles de testosterona adecuados para rendir al máximo".

Hegseth mencionó que, en caso de que se recomiende tratamiento para los miembros del servicio, "recibir la terapia de reemplazo de testosterona es una decisión totalmente personal".

Las directrices originales requerían que se realizaran exámenes de detección y análisis de sangre para las tropas en servicio activo y los reservistas que superaran los 30 años. Aquellos diagnosticados con hipogonadismo, o niveles bajos de testosterona, tendrían acceso a exámenes de seguimiento y tratamiento, incluyendo terapia de reemplazo de testosterona si fuera necesario.

Además, se permitió que los militares varones menores de 30 años se sometieran a exámenes médicos anuales de manera opcional.

Las directrices también incluían la obligación de preguntar a las mujeres militares sobre posibles síntomas de desregulación hormonal y, de ser necesario, derivarlas para una evaluación más exhaustiva.

En el comunicado, el Departamento de Defensa enfatizó que su objetivo es "invertir en la salud de sus combatientes, fortalecer su desempeño y maximizar la preparación de las fuerzas armadas".

Esta decisión de realizar pruebas se produce dos meses y medio después de que Hegseth anunciara en un video publicado en redes sociales titulado "El Departamento de Guerra de Alta Testosterona" que el ejército implementaría pruebas de detección de testosterona obligatorias.

"Esta iniciativa no se trata de mejoras artificiales. Se trata de restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y garantizar que cuenten con la base biológica necesaria para sostener la lucha", aseguró el funcionario.

Las directrices sanitarias consideran los niveles de testosterona como un "marcador biológico fundamental para la preparación de los combatientes, que influye directamente en la fuerza física, la densidad ósea, la capacidad aeróbica, los síntomas depresivos y la salud cardiovascular".

También se advierte que los miembros de las fuerzas armadas pueden estar en un riesgo particular de experimentar una disminución de la testosterona.

Expertos médicos, incluidos endocrinólogos, han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que las pruebas generalizadas de testosterona puedan llevar a tratamientos innecesarios o incluso dañinos, indicando que no hay evidencia que respalde que la detección universal de niveles bajos de testosterona mejore la preparación militar, según lo reportado por Fox News.

Por último, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) planea llevar a cabo una reunión a finales de este mes con expertos para discutir el uso médico de la testosterona.