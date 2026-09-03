Milei reivindicó a Pinochet, volvió a atacar a Sánchez y se reunió con Kast en Chile

El presidente Javier Milei viajó este jueves a Chile, donde participó de un encuentro del Foro de Madrid antes de reunirse con su par chileno, Juan Antonio Kast.

Durante su exposición, el mandatario argentino reivindicó el rumbo económico implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet y presentó a Chile como un ejemplo de la disputa ideológica que, según su visión, atraviesa la región.

“Tras el derrocamiento del comunista Allende, entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”, afirmó Milei.

El Presidente sostuvo que Chile es “un lugar emblemático” porque, a su entender, su historia reciente demuestra “el valor inmenso de dar la batalla cultural”.

Sin embargo, cuestionó el posterior giro político del país y afirmó que, “a pesar de haber conocido los frutos de la libertad”, Chile cayó en “la farsa del socialismo del siglo XXI”.

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Otro ataque contra Pedro Sánchez

Durante su discurso, Milei también volvió a cuestionar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

“Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”, sostuvo.

Luego apuntó directamente contra Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“España es un ejemplo claro. Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro”, afirmó.

El mandatario argentino ya había cuestionado en reiteradas oportunidades al jefe del Gobierno español, con quien mantiene una relación marcada por fuertes cruces públicos.

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Milei también aprovechó su intervención para volver a cuestionar a medios de comunicación argentinos.

“Hace poco, por ejemplo en Argentina, hasta inventaron que yo tenía un problema de salud”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que recientemente algunos medios habían difundido versiones sobre un supuesto infarto que, según dijo, nunca ocurrió.

“No tienen ningún problema de inventar y decir cualquier barbaridad”, agregó.

El encuentro con Kast

Después de su participación en el foro, Milei se trasladó al Palacio de La Moneda para reunirse con Juan Antonio Kast.

El encuentro se extendió durante aproximadamente media hora y tuvo como eje distintos aspectos de la agenda bilateral.

Entre los temas abordados estuvieron la seguridad, la minería, la energía y la cooperación antártica.

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También apareció sobre la mesa la situación del exguerrillero Galvarino Apablaza, quien permanece prófugo en Argentina y es acusado en Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán.

La tensión por el Estrecho de Magallanes

La visita de Milei se produjo además en medio de una nueva controversia entre Argentina y Chile por el Estrecho de Magallanes.

El miércoles, Kast había realizado un acto desde un buque de la Armada chilena para reafirmar la posición de su país sobre el estratégico corredor marítimo.

“Es chileno y Argentina nunca tendrá la soberanía”, había afirmado el mandatario chileno.

La discusión se reavivó luego de declaraciones del brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien había realizado afirmaciones sobre la soberanía en la zona.

Posteriormente, la Cancillería argentina tomó distancia de esos dichos y ratificó que la posición oficial del país es la establecida en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

La nueva ruta marítima hacia Malvinas

Otro de los temas que rodearon la visita de Milei fue la información sobre un acuerdo entre Chile y las islas Malvinas para establecer una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Puerto Argentino.

Según lo informado, la nueva ruta sería utilizada para transportar alimentos, frutas, verduras, vinos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos hacia las islas.

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El proyecto contempla que el primer viaje se realice en noviembre y podría generar un nuevo contrapunto con Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre el archipiélago.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no se había pronunciado públicamente sobre ese acuerdo.

La situación se suma al complejo escenario diplomático regional, en el que también pesan las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posición de Estados Unidos respecto de la soberanía de Malvinas.