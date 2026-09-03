Bolivia avanza en la reforma constitucional con acuerdo entre bancadas del Senado y Diputados

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Las principales bancadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de Bolivia alcanzaron hoy jueves un acuerdo inicial para impulsar una reforma parcial de la Constitución, lo que abre una nueva etapa del debate político, confirmó el presidente del Senado, Diego Ávila.

"Hemos alcanzado un acuerdo para empezar en las dos cámaras generando la aprobación de la ley que nos permita avanzar efectivamente en un plazo relativamente corto en este proceso de transformación, de renovación, obviamente de cambio en la Constitución para permitir al país tener un nuevo modelo de desarrollo", anunció Ávila en conferencia de prensa.

El presidente del Senado señaló que las distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de impulsar el proceso por la vía más rápida posible.

Acompañado de legisladores de las distintas bancadas parlamentarias, el titular del Senado manifestó que el acuerdo busca superar la dispersión de iniciativas que hasta ahora habían sido presentadas por separado en ambas cámaras.

Explicó que el objetivo inmediato será construir una ley que permita encaminar el proceso y definir los cambios que Bolivia necesita.

La iniciativa contempla modificaciones en áreas como administración de justicia, modelo económico y autonomías regionales.

Para los promotores de la reforma constitucional, el debate parlamentario no se limita solo a modificar artículos, sino que pretende abrir paso a un nuevo marco institucional y a un modelo de desarrollo diferente.

El proyecto de reforma comenzaría su tratamiento en el Senado, debido a que uno de sus componentes centrales está relacionado con las competencias autonómicas y la representación de los nueve departamentos bolivianos.

Posteriormente, el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados y una vez concluido el recorrido, sería sometido al pleno de la Asamblea Legislativa.

La aprobación requiere de dos tercios de los asambleístas presentes en la plenaria, pero si el proyecto no supera ese umbral, el proceso entraría en una fase decisiva con la convocatoria a un referéndum constitucional para que los ciudadanos determinen si aceptan o rechazan las reformas propuestas.