Ricardo Darín defendió a Messi y criticó la actitud de la Selección en la final del Mundial

FOTO: Ricardo Darín analizó la final del Mundial, cruzó a las voces críticas y defendió a Lionel Messi

El actor Ricardo Darín salió al cruce de los "anti-Messi" y defendió al astro argentino tras su retiro, al tiempo que recordó la final del Mundial 2026 y se refirió a una extraña actitud de la Selección ante España.

"Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud; siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado si se quiere, como somos los argentinos, pero eso no ocurrió", relató Darín en declaraciones radiales.

En la misma línea, el intérprete sostuvo que el desarrollo y el clima posterior al encuentro resultaron indeseables: "La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo. Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro".

Frente a esta situación, el actor no dudó en salir en defensa del capitán argentino y apuntó contra los detractores del futbolista: "Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar", aseveró con notable sarcasmo, y añadió que "hicieron mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así".

Asimismo, el artista detalló sus sensaciones previas a la definición de la Copa del Mundo: "Una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina-España, España-Argentina. Dije: ‘bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar, y si nos toca perder, es con España’."

Por último, el intérprete desestimó las quejas sobre el planteo físico del encuentro y respondió a los cuestionamientos sobre el entrenador español Luis de la Fuente respecto al rigor de las jugadas: "El fútbol es un deporte de contacto, es un deporte que se nutre del talento, de la técnica, de lo físico, de la adrenalina".