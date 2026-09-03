Chelo Weigandt y Nayla Rosica comparten su alegría tras la llegada de su primer hijo

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El futbolista Chelo Weigandt ha encontrado nuevamente el amor junto a Nayla Rosica, quien está en la etapa final de su embarazo. La pareja, que se unió tras la ruptura de Weigandt con Ángela Leiva, ha compartido imágenes de una emotiva sesión de fotos familiar a través de sus redes sociales, celebrando la llegada de su primer hijo.

La joven de 26 años se encuentra cursando su octavo mes de gestación, y a través de su publicación, que ha recibido más de 14 mil "me gusta", expresó su alegría con la frase "Ellos dos". Este momento de felicidad se da en medio de rumores sobre la rápida evolución de su relación, que comenzó a mediados de 2025, poco después de que Weigandt finalizara su relación con Leiva.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Nayla era nutricionista del club Boca Juniors, donde ambos se conocieron. Ella es hija de un tesorero del club, lo que la conecta profundamente con la institución. A pesar de las críticas por el embarazo a solo dos meses de iniciada su relación, la pareja ha decidido mantener un perfil bajo y disfrutar de este nuevo capítulo en sus vidas.

La relación entre Chelo y Nayla ha sido objeto de atención mediática, especialmente por la corta duración del vínculo anterior del futbolista con Leiva, que apenas alcanzó dos meses. Sin embargo, la pareja ahora se muestra unida y feliz, preparándose para la llegada de su bebé.