El metacrilato inyectado por Lotocki a Silvina Luna vinculado con problemas renales

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- Una reciente junta médica ha establecido que la hipercalcemia que padeció la modelo Silvina Luna, junto con una insuficiencia renal progresiva, se encuentra relacionada con los granulomas generados por el material que le inyectó Aníbal Lotocki.

Este nuevo informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue elaborado en el contexto de la causa judicial que investiga al ex cirujano, actualmente en prisión preventiva por el homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, y amplía las conclusiones de estudios previos sobre las complicaciones que sufrió Luna tras su intervención estética.

Los especialistas del Cuerpo Médico Forense indicaron que no encontraron otras patologías que pudieran explicar la hipercalcemia, que se caracteriza por el aumento del calcitriol y la supresión de la hormona paratiroidea.

El informe señala que dicho perfil bioquímico es compatible con los mecanismos observados en procesos granulomatosos; es decir, los análisis evidenciaron una combinación de alteraciones típicas que ocurren cuando estos procesos inducen al organismo a generar un exceso de calcitriol, sustancia que incrementa el calcio en la sangre. La hipercalcemia se presentó junto con el deterioro de la función renal de la modelo.

Los granulomas fueron identificados en 2013, año en que comenzaron a registrarse niveles elevados de calcio en sangre y signos de deterioro renal. Ante la aparición de estas formaciones, era necesario un seguimiento para detectar precozmente una posible hipercalcemia.

Además, los peritos mencionaron que existía la posibilidad de realizar una cirugía reconstructiva para extraer la mayor cantidad posible del tejido afectado, aunque no se podía asegurar la extracción completa debido a la forma en que el polimetilmetacrilato (PMMA) se adhiere y entrelaza con los tejidos.

Al ser consultados sobre si Lotocki podría haber intervenido para prevenir las consecuencias mencionadas, los especialistas afirmaron que la extracción de estas formaciones y las cirugías reconstructivas son parte de las competencias de la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Sin embargo, se destacó que esto dependía de la capacidad del médico para llevar a cabo el procedimiento, según su formación y experiencia, lo que no se podía determinar solo a partir de la documentación médica revisada.

En la causa, no se hallaron registros médicos del seguimiento realizado por Lotocki tras las intervenciones a Luna.

La junta evaluó la relación entre las inyecciones de metacrilato, la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia, subrayando que investigaciones posteriores a los informes de 2011 y 2012 han reforzado este vínculo.