Crimen de Hilda Zoia: anularon la elevación a juicio de la pareja imputada

FOTO: Romina Ledesma y Cristián Ríos estaban detenidos por el crime de Hilda Zoia.

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 6° Nominación de Córdoba declaró nula la notificación al querellante particular del sobreseimiento de Emilio Ezequiel Ybañez, en el marco de la investigación por el crimen de Hilda Luisa Zoia, ocurrido en agosto de 2024 en Oncativo.

La decisión fue adoptada por unanimidad a partir de un planteo de la querella, al que adhirieron el fiscal de Cámara y las defensas de Romina Paola Ledesma y Cristian Luis Ríos.

Como consecuencia, el tribunal también anuló la requisitoria de elevación a juicio contra Ledesma y Ríos, acusados por homicidio calificado criminis causae y amenazas calificadas por el uso de arma. También quedó anulada la prisión preventiva de Ríos, aunque el hombre continuará detenido.

Cuestionaron la asistencia al querellante

Los camaristas Enrique Buteler, Pablo Brandán Molina y Esteban Díaz Reyna cuestionaron que se haya designado a un defensor público para representar al querellante particular cuando ese mismo profesional había intervenido poco antes como defensor de dos de los imputados en la causa.

Para el tribunal, esa situación afectó la asistencia técnica del querellante al dejarlo sin un asesoramiento procesalmente independiente.

La Cámara consideró además que la nulidad de la notificación del sobreseimiento de Ybañez impide considerar firme esa decisión. Por ese motivo, también queda en discusión el valor de sus declaraciones como testigo ajeno a la persecución penal.

“Mientras su sobreseimiento no se encuentre firme, sus dichos no pueden continuar siendo considerados, sin más, bajo el presupuesto de constituir el testimonio de un tercero definitivamente ajeno a la persecución penal”, señalaron los camaristas.

El ADN debajo de las uñas vuelve al centro de la causa

La decisión adquiere especial relevancia porque Ybañez es el hombre que inicialmente confesó el crimen y luego modificó completamente su versión. En agosto, una pericia genética solicitada por la defensa de Ledesma y Ríos determinó que el material biológico encontrado debajo de las uñas de Zoia coincidía con el perfil de Ybañez.

Según la defensa, ese hallazgo podría indicar que la víctima arañó a su atacante antes de morir. La evidencia contradice la segunda declaración de Ybañez, en la que sostuvo que Zoia ya estaba muerta cuando ingresó a la vivienda.

El trabajador había sido vinculado anteriormente con la escena a partir de otros rastros genéticos: se había encontrado material seminal en la ropa interior de la víctima y sangre que correspondía a su perfil.

Ybañez había confesado y luego fue sobreseído

Durante la investigación, Ybañez fue detenido en Santiago del Estero y en su primera declaración admitió haber ingresado a la casa de Zoia, haber intentado abusar de ella y haberla golpeado con un jarrón. También había reconocido haberla mordido y lastimarse un dedo.

Sin embargo, días después se retractó y aseguró que había sido amenazado por Ríos. Según esa segunda versión, cuando ingresó a la vivienda Zoia ya estaba muerta y Ledesma y Ríos lo habían obligado a mantener contacto sexual con el cuerpo para dejar su material genético y hacerlo aparecer como responsable.

La fiscal de Río Segundo Patricia Baulies consideró verosímil ese relato y pidió el sobreseimiento de Ybañez, medida que fue concedida por la jueza de Control María Licia Tulián.

Ahora, la Cámara sostuvo que ese sobreseimiento no puede ser considerado firme debido a la irregularidad detectada en la notificación al querellante.

Qué pasará con Ledesma y Ríos

El tribunal también rechazó los pedidos de libertad y las solicitudes para modificar la situación de privación de la libertad de los dos acusados.

Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía de Instrucción y Competencia Múltiple de Río Segundo para que resuelva con premura la situación de Ríos, cuya prisión preventiva fue anulada, aunque permanece detenido.

La resolución modifica así el escenario previsto para el juicio que debía comenzar en agosto ante la Cámara Sexta del Crimen, con participación de jurados populares.

La investigación por la muerte de Zoia, de 79 años, comenzó el 24 de agosto de 2024, cuando fue encontrada sin vida en su vivienda de Oncativo. Presentaba signos de un ataque sexual, había sido estrangulada y tenía golpes en la cabeza.

La nueva resolución deja nuevamente bajo análisis la situación procesal de Ybañez y el valor de sus declaraciones, mientras que el ADN hallado debajo de las uñas de la víctima vuelve a ocupar un lugar central en la causa.