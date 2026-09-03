Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.

El número de sorteo es 31605, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el jueves 3 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3406, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).

1° 3406

2° 5350

3° 7163

4° 3879

5° 0259

6° 5351

7° 0440

8° 0482

9° 0031

10° 1093

11° 9403

12° 1680

13° 3388

14° 0957

15° 3188

16° 0515

17° 4410

18° 0856

19° 2617

20° 9120

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 31605 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El jueves 3 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 3406, correspondiente a "A primera (Perro)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?

Los resultados completos están disponibles en Cadena 3.