Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 3 de septiembre.
El sorteo número 31605 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 3 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3406, correspondiente a "A primera (Perro)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es 31605, correspondiente a la quiniela vespertina, realizada el jueves 3 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3406, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Perro).
1° 3406
2° 5350
3° 7163
4° 3879
5° 0259
6° 5351
7° 0440
8° 0482
9° 0031
10° 1093
11° 9403
12° 1680
13° 3388
14° 0957
15° 3188
16° 0515
17° 4410
18° 0856
19° 2617
20° 9120
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31605 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 3 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3406, correspondiente a "A primera (Perro)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
Los resultados completos están disponibles en Cadena 3.