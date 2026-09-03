Nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba afectan a un nieto de Raúl Castro

FOTO: Vista de las banderas de Cuba y los Estados Unidos junto a la embajada de este país en La Habana.

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Estados Unidos ha implementado nuevas sanciones dirigidas a Cuba, que incluyen a uno de los nietos del expresidente Raúl Castro, en un contexto de creciente presión económica sobre la isla.

Este jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó las sanciones que también abarcan al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades que aprovechan los recursos naturales y reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen.

"Estas designaciones reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre: una donde se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, sus aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era de Castro, y donde el pueblo cubano, no sus opresores, herede el futuro de la nación", expresó Rubio en un comunicado, según reportó la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

A lo largo de este año, la administración de Donald Trump ha implementado diversas sanciones severas contra Cuba y su gobierno, que también han afectado al presidente Miguel Díaz-Canel, así como a otros miembros de la familia Castro, con el objetivo de intensificar la presión sobre La Habana.

Las acciones de Estados Unidos se intensificaron desde finales de enero, cuando se advirtió sobre la posibilidad de aranceles adicionales a los países que suministraran petróleo a Cuba. Esta amenaza resultó en la suspensión de envíos por parte de varios proveedores, incluido México, lo que ha contribuido a una escasez de combustible y ha agravado la crisis energética en la isla.

En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. Este incidente resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, y el Departamento acusó a Castro y a otros de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. El Gobierno cubano ha rechazado todos los cargos.