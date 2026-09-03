En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba afectan a un nieto de Raúl Castro

La administración de Donald Trump ha endurecido su postura hacia Cuba, imponiendo sanciones a líderes y entidades del gobierno cubano, incluyendo a miembros de la familia Castro.

03/09/2026 | 16:24Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vista de las banderas de Cuba y los Estados Unidos junto a la embajada de este país en La Habana.

FOTO: Vista de las banderas de Cuba y los Estados Unidos junto a la embajada de este país en La Habana.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 3 septiembre (NA) -- Estados Unidos ha implementado nuevas sanciones dirigidas a Cuba, que incluyen a uno de los nietos del expresidente Raúl Castro, en un contexto de creciente presión económica sobre la isla.

Este jueves, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, comunicó las sanciones que también abarcan al Banco Exterior de Cuba y a cuatro entidades que aprovechan los recursos naturales y reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen.

"Estas designaciones reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre: una donde se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, sus aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era de Castro, y donde el pueblo cubano, no sus opresores, herede el futuro de la nación", expresó Rubio en un comunicado, según reportó la cadena CNN y la Agencia Noticias Argentinas.

A lo largo de este año, la administración de Donald Trump ha implementado diversas sanciones severas contra Cuba y su gobierno, que también han afectado al presidente Miguel Díaz-Canel, así como a otros miembros de la familia Castro, con el objetivo de intensificar la presión sobre La Habana.

Las acciones de Estados Unidos se intensificaron desde finales de enero, cuando se advirtió sobre la posibilidad de aranceles adicionales a los países que suministraran petróleo a Cuba. Esta amenaza resultó en la suspensión de envíos por parte de varios proveedores, incluido México, lo que ha contribuido a una escasez de combustible y ha agravado la crisis energética en la isla.

En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. Este incidente resultó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, y el Departamento acusó a Castro y a otros de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. El Gobierno cubano ha rechazado todos los cargos.

Lectura rápida

¿Qué sanciones se impusieron?
Nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba, que incluyen a un nieto de Raúl Castro y al Banco Exterior de Cuba.

¿Quién anunció las sanciones?
Las sanciones fueron anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio.

¿Cuándo se anunciaron?
Se anunciaron el jueves 3 de septiembre de 2026.

¿Por qué se imponen sanciones?
Se imponen para desmantelar redes financieras ilícitas y aumentar la presión sobre el régimen cubano.

¿Qué acusaciones hay contra Raúl Castro?
Acusaciones por el derribo de aviones de Hermanos al Rescate, que resultaron en la muerte de cuatro personas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf