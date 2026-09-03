El Senado de Brasil regula la exploración de tierras raras y promueve su industria minera

RÍO DE JANEIRO — La noche del miércoles, el Senado de Brasil dio luz verde a un importante proyecto de ley que regula la exploración de minerales críticos y estratégicos en el país, lo que podría facilitar la explotación de sus vastas reservas de tierras raras, que son solo superadas por las de China.

Este respaldo legislativo se produce tras la aprobación abrumadora en la cámara baja el pasado 6 de mayo, y ahora se espera que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgue la medida. La nueva ley establece un marco legal para las tierras raras y otros minerales esenciales, así como un fondo para financiar proyectos mineros, además de ofrecer incentivos fiscales para el procesamiento de estos recursos en el país.

Brasil, que cuenta con las segundas reservas más grandes del mundo de elementos de tierras raras, tiene la intención de aprovechar estas riquezas, que son fundamentales para la producción de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, paneles solares y motores de reacción.

A pesar de que China continúa dominando el mercado global de minerales críticos, Brasil se perfila como una alternativa viable, atrayendo el interés de diversos países que buscan diversificar sus fuentes y reducir la dependencia de la nación asiática.

Un análisis conjunto realizado por AP y Reporter Brasil reveló un incremento en la inversión estadounidense en el sector, tras las restricciones impuestas por China a las exportaciones de tierras raras el año pasado. Entre estas inversiones se destaca la compra de Serra Verde, el único productor comercial de tierras raras en Brasil, por parte de una firma con participación del gobierno de Estados Unidos.

En abril, USA Rare Earth anunció un acuerdo para adquirir Serra Verde por aproximadamente 2.800 millones de dólares, lo que incluye la mina y la planta de procesamiento de Pela Ema, ubicada en el estado de Goiás.

El proyecto de ley establece el Fondo de Garantía de la Actividad Mineral, que contará con un aporte inicial de 2.000 millones de reales (alrededor de 391 millones de dólares) del gobierno federal para respaldar proyectos vinculados a la producción de minerales críticos. Además, se contempla un programa para incentivar el procesamiento de estos minerales en Brasil, con créditos fiscales que suman 5.000 millones de reales (978 millones de dólares) en un periodo de cinco años.

La ley también prevé la creación del Consejo Nacional para la Industrialización de Minerales Críticos y Estratégicos, encargado de señalar proyectos prioritarios que recibirán apoyo financiero. Sin embargo, la minería en áreas cercanas a la selva amazónica plantea preocupaciones ambientales significativas.

El Observatorio del Clima, una de las principales redes de grupos ambientalistas en Brasil, ha criticado el proyecto, argumentando que aumenta la flexibilidad regulatoria sin establecer contrapartidas económicas o socioambientales adecuadas. La coordinadora de Políticas Públicas del observatorio, Suely Araújo, expresó que, aunque los minerales son necesarios para la transición energética, no deben ser un "cheque en blanco" para la minería.

En este contexto, Leonardo Paz Neves, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, sugirió que Brasil debería abrir un debate público sobre la exploración y producción de sus recursos. Asimismo, el presidente Lula ha enfatizado la importancia de capitalizar el interés en los minerales, buscando desarrollar una industria nacional en lugar de simplemente exportar materias primas.

"No vamos a repetir lo que pasó con la plata y el oro en América Latina", afirmó Lula a periodistas en Washington, subrayando su deseo de que Brasil sea el gran beneficiario de estas riquezas. Además, el mandatario destacó que Brasil está dispuesto a colaborar con cualquier país que desee participar en este sector, incluyendo a Estados Unidos, China, Alemania y Francia.

En febrero, Brasil e India firmaron un memorando de entendimiento no vinculante sobre minerales críticos, reforzando así la cooperación entre ambos países en este ámbito.