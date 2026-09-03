FOTO: Llega a Villa María la Exposición del Centro Argentino con más de 300 stands.

MECA significa Mega Exposición del Centro Argentino y es una exposición agropecuaria, agroindustrial, comercial, industrial y tecnológica que se realiza en la Sociedad Rural de Villa María. Está organizada por Grupo TodoAgro y la Sociedad Rural local.

La edición 2026 se realiza del jueves 3 al domingo 6 de septiembre y reúne más de 300 stands de empresas, productores, servicios y tecnología. La intención es que no sea solamente una muestra para productores: combina agro, industria, tecnología, capacitación, gastronomía y entretenimiento familiar.

Luciano Aguilar, integrante de Todo Agro, destacó en diálogo con Cadena 3 que "Meca forma parte de un sueño, un sueño de Todo Agro, una empresa que se dedica desde hace más de dos décadas a organizar eventos agropecuarios".

Hay jornadas específicas sobre agricultura de precisión, drones, inteligencia artificial, manejo de cultivos, lechería, clima y agregado de valor, entre otros temas. Uno de los atractivos de esta edición es la elaboración y exhibición de un queso gigante de 1.000 kilos, producido en la cuenca láctea de Villa María, que posteriormente será vendido por porciones con fines solidarios.

Aguilar explicó que la exposición tiene como objetivo mostrar todos los eslabones de la cadena productiva, "justamente hasta llegar a la mesa de los argentinos". Además, resaltó la importancia de la capacitación en el evento, que busca involucrar a los jóvenes en el sector productivo, un área que "no solamente es muy pujante, sino que necesita mano de obra calificada".

También habrá un Concurso Provincial de Asadores, con equipos de municipios e instituciones de toda Córdoba y unos 600 kilos de carne previstos para la competencia. En gastronomía también se realizará Pizza Masters, una competencia para pizzeros profesionales y amateurs que forma parte de la programación de MECA.

En el evento, que cuenta con más de 300 stands, se llevan a cabo actividades como las Olimpiadas de Bioenergía y Valor Agregado, donde participaron más de 15 escuelas. "Hoy justamente fueron las Olimpiadas", mencionó Aguilar.

El predio se ubica sobre la ruta 9, camino hacia Córdoba, y la entrada es accesible: 7.000 pesos para una persona, 11.000 para dos, 14.000 para tres, y 17.000 para una familia.