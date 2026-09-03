EEUU: Tasa de hipotecas a 30 años alcanza su nivel más alto en 13 meses

FOTO: EEUU: La tasa promedio de las hipotecas a 30 años sube a su nivel más alto en 13 meses

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos experimentaron un nuevo incremento esta semana, llevando la tasa promedio de los créditos a largo plazo a su nivel más alto en más de un año. La tasa de referencia para las hipotecas a 30 años con interés fijo aumentó al 6,71%, frente al 6,66%% de la semana anterior, según el informe publicado por el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio se ubicaba en 6,50%%.

Este aumento en las tasas hipotecarias puede resultar en un incremento de cientos de dólares mensuales para los prestatarios, lo que limita su capacidad de compra en el mercado inmobiliario. A medida que las tasas continúan elevándose, muchos compradores potenciales están posponiendo la adquisición de viviendas, una de las razones que explican el estancamiento en las ventas de propiedades en el país durante este año.

Actualmente, la tasa promedio de hipotecas es la más alta desde el 31 de julio de 2025, cuando se encontraba en 6,72%%.

Las hipotecas a 15 años, frecuentemente elegidas por aquellos que refinancian, también vieron un incremento esta semana, subiendo al 6,04%% desde el 5,98%% de la semana pasada. Un año atrás, esta tasa era del 5,60%%.

El comportamiento de las tasas hipotecarias está influenciado por diversos factores, entre los que se incluyen la inflación, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y las expectativas de los inversores en el mercado de bonos. Generalmente, estas tasas siguen la tendencia del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que sirve como referencia para la fijación de precios de los préstamos hipotecarios.

Tanto las tasas hipotecarias como el mercado de bonos han mostrado un aumento considerable este año, en parte debido a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha generado expectativas de un incremento en la inflación a medida que los precios del petróleo crudo se disparan. Los rendimientos de los bonos a largo plazo se mantienen por encima de los niveles previos al conflicto, lo que contribuye a la presión al alza sobre las tasas hipotecarias.

En la última semana, los combates reanudados entre Estados Unidos e Irán han incrementado la presión sobre los mercados petroleros. Los precios más altos del petróleo pueden empujar al alza la inflación, lo que eleva los rendimientos de los bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era del 4,74%% el jueves al mediodía en el mercado de bonos, un incremento respecto al 4,67%% de la semana anterior. Antes del inicio de la guerra a finales de febrero, el rendimiento era de apenas 3,97%%.

Las preocupaciones por el creciente endeudamiento del gobierno de Estados Unidos también han contribuido a elevar los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que llevó al Departamento del Tesoro a intervenir el mes pasado.

A medida que la inflación se mantiene elevada, la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas para reducirla también aumenta. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, mencionó en el simposio económico anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, que la inflación no ha mostrado suficientes mejoras y que el banco central podría tener "más trabajo por hacer", sugiriendo la posibilidad de un aumento de tasas en la próxima reunión de la Fed, programada para el 15 y 16 de septiembre.

Wall Street anticipa que el banco central suba las tasas de interés antes de que finalice el año para intentar enfriar la inflación, que aún se encuentra por encima del 3%%. La Fed busca reducir la inflación a una meta del 2%%.

Aunque el banco central no fija directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones sobre la tasa de corto plazo son seguidas de cerca por los inversores y, en última instancia, pueden influir en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

"No esperamos un alivio real en las tasas hipotecarias este otoño, pero si la inflación no se controla, el dolor será real", advirtió Jiayi Xu, economista sénior de Realtor.com. "Una inflación más alta erosionaría los ingresos y mantendría elevadas las tasas hipotecarias por más tiempo, lo que afectaría el mercado de la vivienda en múltiples frentes".

Desde el año pasado, el mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive, comenzando con el aumento de las tasas hipotecarias desde los mínimos alcanzados durante la pandemia. La venta de viviendas usadas se mantuvo prácticamente sin cambios el año pasado, alcanzando un mínimo de 30 años, y continuó desacelerándose en julio.