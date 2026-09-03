La ONU advierte sobre redes extranjeras que alimentan el conflicto en Sudán

FOTO: La ONU denuncia redes extranjeras que arman a las partes en conflicto y avivan la guerra en Sudán

BRUSELAS — En un reciente informe, las Naciones Unidas alertaron sobre la participación de redes extranjeras que intensifican la guerra en Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Este conflicto, que comenzó en 2023, ha dejado un saldo trágico de al menos 59.000 muertos y ha desplazado a unos 13 millones de personas, llevando a muchas regiones del país al borde de la hambruna.

El organismo internacional indicó que empresas con sede en Emiratos Árabes Unidos, Colombia y Chad están involucradas en el suministro de contratistas militares, armamento y formación a las FAR. Según el resumen del informe elaborado por Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han encontrado motivos razonables para suponer que una red transnacional ha provisto a las FAR con armas, logística, entrenamiento y personal extranjero, incluyendo contratistas colombianos especializados en sistemas avanzados de armamento y drones.

El documento destaca que individuos y entidades vinculadas a Emiratos Árabes Unidos desempeñaron un papel clave en el reclutamiento, financiamiento y despliegue de estos contratistas militares, así como en el apoyo logístico que beneficia a las FAR. Sin embargo, Emiratos Árabes Unidos ha negado regularmente cualquier respaldo militar a estas fuerzas.

El informe también señala que los drones provenientes del extranjero han ampliado las capacidades aéreas del ejército sudanés, aunque las conclusiones sobre su apoyo externo son aún preliminares. En este contexto, los investigadores han solicitado al Consejo de Seguridad de la ONU que se amplíe el embargo de armas sobre Sudán.

"Es crucial restringir el suministro de armas, financiamiento, personal y tecnología que perpetúan este conflicto", se menciona en el informe. Además, se han documentado ataques aéreos contra civiles e infraestructuras, lo que podría constituir crímenes de guerra.

Las investigaciones han vinculado a combatientes entrenados en el extranjero con masacres ocurridas en 2025 en el campamento de Zamzam y en El Fasher. Testimonios de sobrevivientes indican que miembros de las FAR llevaron a cabo ataques indiscriminados contra civiles, dejando la ciudad llena de cadáveres. Imágenes satelitales recientes parecen mostrar al grupo armado deshaciéndose de cuerpos en fosas comunes.

Las naciones de Chad, Colombia y Emiratos Árabes Unidos cooperaron con los investigadores, pero no se ha obtenido una respuesta sustantiva de Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Somalia. Mientras tanto, los Estados Unidos han instado a la ONU a imponer nuevas sanciones para forzar a las partes en conflicto a buscar una solución pacífica.

Un borrador de resolución estadounidense, al que tuvo acceso la AP, expresa preocupación por la continua afluencia de asistencia militar y armamento a los beligerantes, lo que prolonga el conflicto y obstaculiza los esfuerzos de mediación. La resolución exige que todos los países cesen cualquier tipo de apoyo que permita la continuidad de la guerra.