Lanzan una campaña gratuita para detectar alergia a la leche de vaca en bebés

FOTO: Campaña gratuita para detectar alergia a la leche de vaca en bebés en Córdoba.

La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) realizará una campaña de consultas gratuitas con especialistas para evaluar a lactantes con síntomas compatibles con alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV). La atención será del 7 al 11 de septiembre, de manera presencial o virtual.

La iniciativa busca reducir las demoras en el diagnóstico de una enfermedad cuyos síntomas pueden afectar el crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida de los bebés. Los turnos ya pueden reservarse en pedirturno.com.ar.

En diálogo con Cadena 3, el doctor Héctor Badellino explicó que la convocatoria está destinada a niños que no tienen un diagnóstico claro o sobre los que existen dudas, porque las manifestaciones de esta alergia pueden confundirse con las de otras afecciones.

"Hay muchos niños que tienen síntomas que pueden ser atribuidos a otras enfermedades y que no tienen el diagnóstico y, por lo tanto, el tratamiento correcto", señaló.

El médico destacó que la propuesta facilita el acceso a una evaluación especializada. "La idea acá es hacer una consulta que es gratuita con un especialista", indicó, y precisó que la atención puede ser presencial o a través de internet.

Entre los síntomas, Badellino mencionó cólicos muy intensos y distensión abdominal. Al describir esos episodios, explicó que el llanto puede extenderse durante todo el día, en lugar de concentrarse en la tarde o la noche.

También señaló que pueden aparecer manifestaciones en la piel, como urticaria, que se presenta con ronchas, e hinchazón de los párpados.

En Córdoba capital, la atención se realizará en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, con un turno previo que se puede obtener haciendo clic acá.

Informe de Lucía González.