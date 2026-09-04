Alertan que deslizamiento de una ladera podría afectar el lago Torre y el río Fitz Roy en El Chaltén

El investigador Diego Wincur, del Instituto de Estudios Andinos de la UBA-CONICET, advierte que una porción de la ladera se mueve desde hace más de 30 años. Mientras el desplazamiento sea gradual no hay peligro, pero un colapso súbito podría elevar el caudal del río que pasa junto a la localidad. Piden monitoreo preventivo.

Desde hace años, un equipo científico sigue de cerca un movimiento silencioso en la Patagonia. Una parte de la ladera del valle que contiene al glaciar y al lago Torre se desliza lentamente. El riesgo no es inmediato, pero existe.

“Mientras que eso suceda paulatinamente y el deslizamiento sea lento, no habría ningún peligro ni ningún grado de alerta ni de alarma”, explicó Diego Wincur, doctor en Ciencias Geológicas e investigador del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” (UBA-CONICET).

El problema aparecería si esa masa se desplazara de forma súbita, cayera dentro del lago y sobrepasara la barrera natural de piedras que actúa como dique de contención. En ese escenario, aumentaría el caudal del río Fitz Roy, que atraviesa el costado de El Chaltén.

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“No es bajo ningún concepto lo de Nepal”

Wincur fue enfático al descartar comparaciones con la tragedia reciente de Nepal. Allí un glaciar colapsó desde más de 1.500 metros, se derritió por el impacto, generó un enorme volumen de agua y hasta produjo un sismo de magnitud 5.5 registrado por el servicio geológico de Estados Unidos.

“No es bajo ningún concepto lo de Nepal. O sea, lo de Nepal fue algo tremendamente extraordinario. Es otro tipo de fenómenos”, aclaró.

El mensaje de los investigadores es de prevención, no de alarma: “No queremos asustar a nadie, no decimos que va a suceder lo mismo, decimos que está el riesgo, tratémoslo, monitoreemos esa ladera, monitoreemos el nivel del lago”.

Cómo se monitorea el movimiento

El seguimiento técnico es relativamente simple y de bajo costo. Incluye:

Cámaras que transmiten en vivo la ladera.

Sensores colocados a ambos lados de las grietas para medir si se abren (en milímetros o centímetros por día, semana, mes o año, según lluvias y temperatura).

Un sensor de nivel en el lago que detecta variaciones rápidas de altura.

Cualquier aceleración del movimiento permitiría anticipar un posible desplazamiento súbito y tomar medidas de prevención aguas abajo.

Tres décadas de desplazamiento lento

El fenómeno no es nuevo. Los investigadores llevan más de 25 años comparando fotografías históricas —desde los años 40 y 60 hasta imágenes de 2000 y 2026— y observan el fuerte retroceso del glaciar Torre.

Al derretirse, el hielo dejó de ejercer presión sobre los laterales del valle. La ladera perdió ese sustento y comenzó a deslizarse. “Hace más de 30 años que se viene deslizando muy lentamente, milímetros o hasta centímetros por año”, señaló Wincur.

En los últimos tres o cuatro años el movimiento se aceleró levemente y el volumen del lago es mayor que cuando el glaciar ocupaba una posición más avanzada.

Prevención antes que emergencia

El Chaltén es la capital nacional del trekking y el cerro Fitz Roy uno de los más escalados de Sudamérica. La zona concentra visitantes durante gran parte del año. Por eso, los científicos insisten en la necesidad de instalar un sistema de monitoreo permanente.

La advertencia no busca generar pánico. Busca tiempo. Tiempo para medir, para anticipar y para evitar que un movimiento lento se convierta en un problema súbito para la localidad y el río que la acompaña.

Entrevista de Radioinforme 3.