Rescatan con vida a dos trabajadores atrapados durante 9 días en un túnel en Nepal

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- Dos hombres que estaban atrapados en un túnel de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, tras el colapso de un glaciar en Nepal, fueron rescatados en la mañana de este viernes. Las autoridades ahora buscan a contrarreloj a al menos 42 personas que podrían seguir con vida en los pasadizos subterráneos de la planta.

Los rescatados, identificados como Sanjaya Shah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, son los primeros trabajadores que logran salir de los túneles, donde los rescatistas escucharon las voces de otros hombres atrapados, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Los supervivientes, quienes afirman que hay más personas vivas, fueron evacuados en camilla y cubiertos de lodo, luego de que los equipos de rescate lograran acceder por un pequeño orificio en el túnel de más de 4 kilómetros. Ambos fueron trasladados al Hospital Militar Birendra en Katmandú.

Shah, capataz mecánico oriundo del distrito de Saptari, en el este de Nepal, se encuentra en condición estable, mientras que Maharjan, supervisor mecánico de Katmandú, está en estado crítico y permanece en cuidados intensivos, según reportes de la Oficina del Primer Ministro de Nepal.

Medios internacionales han señalado que los equipos de emergencia en el lugar mantienen la esperanza de hallar más personas con vida. No obstante, las operaciones son complejas, ya que los rescatistas deben excavar manualmente.