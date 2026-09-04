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Prórroga de la directora nacional de VIH y tuberculosis: Roxana Aquino sigue por 180 días más

El Ministerio de Salud decidió extender la designación de Roxana Aquino por otros 180 días hábiles, según la Resolución 1147/2026 publicada en el Boletín Oficial.

04/09/2026 | 08:17Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 4 de septiembre – El Ministerio de Salud ha decidido prorrogar la designación de Roxana Paola Aquino como directora nacional de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis. La medida fue formalizada a través de la Resolución 1147/2026, que fue publicada el viernes en el Boletín Oficial y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Aquino continuará en su cargo por un nuevo período de 180 días hábiles. Esta Dirección Nacional es responsable de coordinar políticas y acciones sanitarias enfocadas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas enfermedades. La decisión de prórroga busca asegurar la continuidad administrativa y operativa del área mientras se completa el proceso correspondiente para cubrir el puesto.

La designación de Aquino mantiene su carácter transitorio dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Además, la resolución no indica cambios en los programas, presupuestos o estrategias sanitarias que actualmente se están implementando por parte de la dependencia.

Lectura rápida

¿Qué decisión tomó el Ministerio de Salud?
Prorrogó la designación de Roxana Aquino como directora nacional de Respuesta al VIH y tuberculosis.

¿Cuánto tiempo se extiende su cargo?
Su cargo se extiende por 180 días hábiles adicionales.

¿Qué establece la Resolución 1147/2026?
La resolución formaliza la prórroga y se publicó en el Boletín Oficial.

¿Cuál es la función de la Dirección Nacional?
Coordina políticas sanitarias relacionadas con VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis.

¿Hay cambios en los programas actuales?
No se anuncian modificaciones en programas, presupuestos o estrategias sanitarias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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