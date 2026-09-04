UTA Córdoba no descarta más asambleas en Tamsau y otras empresas

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba advirtió que las asambleas que este viernes afectan a las líneas 22, 24 y 28 de Tamsau podrían extenderse a otros recorridos y empresas del transporte urbano.

Así lo indicó a Cadena 3 el secretario administrativo del gremio, Leonardo Ayala, en medio del conflicto por la negociación salarial.

"Tenemos un plan de lucha, estamos en estado de alerta. No te puedo adelantar ni descartar nada sobre las medidas de fuerza o asambleas informativas que se pueden llegar a realizar en otras empresas y en otras puntas de línea", expresó.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas interrupciones durante la jornada, el dirigente ratificó: "No solamente de otras líneas, sino en otras empresas también". Sin embargo, no precisó cuáles podrían verse afectadas ni en qué horarios.

Las complicaciones comenzaron pasadas las 7, cuando las unidades de las líneas 22, 24 y 28 regresaban a la punta de línea de barrio Marqués de Sobremonte y no volvían a salir. Durante la cobertura de Cadena 3 desde ese sector, se preveía que la interrupción continuara al menos dos horas más, mientras se reunían los choferes para realizar una asamblea y definir los pasos a seguir.

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Ayala aseguró que el sindicato mantiene abiertos los canales de diálogo y espera una convocatoria para destrabar el conflicto. Según detalló, la propuesta salarial contempla un 2% no remunerativo para julio, un 2% para agosto y otro 2% para septiembre, porcentajes que consideró insuficientes. "No tenemos una recomposición salarial desde el mes de abril", sostuvo.

El vocero de UTA Córdoba, Adrián Lentini, había explicado previamente a Cadena 3 que las negociaciones para los trabajadores del transporte del interior llevan más de dos meses y medio. El pedido inicial del gremio fue de un 6% para julio, un 2% para agosto y otro 2% para septiembre, además de una suma no remunerativa todavía en discusión.

Durante la entrevista, Ayala también respondió a los cuestionamientos por la falta de información precisa para los pasajeros sobre las líneas y los horarios afectados. Aseguró que el jueves habían comunicado la realización de asambleas a distintos medios y durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

Ante la consulta sobre por qué no se anticipó qué servicios quedarían interrumpidos, reconoció: "Seguramente serán cuestiones a corregir".

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Ayala sostuvo que corresponde al intendente dar respuestas a los usuarios y defendió las reuniones en las puntas de línea como una forma de mantener informados a los trabajadores.

El dirigente cuestionó, además, las frecuencias de Tamsau y afirmó que en ese sector los colectivos pasan cada 40 minutos o hasta una hora.

La próxima audiencia para continuar con las negociaciones salariales está prevista para el martes 8 de septiembre, mientras el gremio mantiene el estado de alerta y deja abierta la posibilidad de nuevas asambleas.

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Informe de Lucía González. Entrevista de Miguel Clariá.