Un temblor sacudió la madrugada en Córdoba: ¿en dónde se percibió con más fuerza?

Un temblor de magnitud 2,7 en la escala de Richter se registró en las últimas horas en la provincia de Córdoba. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el fenómeno ocurrió a una profundidad de apenas 9 kilómetros, lo que favoreció que fuera percibido en varias localidades serranas y en la capital provincial.

El epicentro se ubicó exactamente a 11 kilómetros al noreste de La Falda, 49 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y 65 kilómetros al sur de Deán Funes, en las coordenadas -31.003 de latitud y -64.426 de longitud.

De acuerdo con el reporte del Inpres, la intensidad del sismo alcanzó los grados II a III en la escala Mercalli Modificada. Este nivel implica que el movimiento fue percibido levemente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de edificios.

El área de impacto abarcó principalmente los valles de Punilla y Sierras Chicas. Habitantes de Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre, Capilla del Monte, La Calera, Río Ceballos, Salsipuedes, La Granja, Ascochinga y la propia capital cordobesa reportaron haber sentido el fenómeno, sin que se hayan registrado daños materiales ni heridos.

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