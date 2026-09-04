Un temblor sacudió la madrugada en Córdoba: ¿en dónde se percibió con más fuerza?
Un sismo de 2,7 grados con epicentro cerca de La Falda se sintió levemente en el Valle de Punilla, las Sierras Chicas y la ciudad de Córdoba.
04/09/2026 | 07:54Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Un temblor de magnitud 2,7 en la escala de Richter se registró en las últimas horas en la provincia de Córdoba. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el fenómeno ocurrió a una profundidad de apenas 9 kilómetros, lo que favoreció que fuera percibido en varias localidades serranas y en la capital provincial.
El epicentro se ubicó exactamente a 11 kilómetros al noreste de La Falda, 49 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba y 65 kilómetros al sur de Deán Funes, en las coordenadas -31.003 de latitud y -64.426 de longitud.
De acuerdo con el reporte del Inpres, la intensidad del sismo alcanzó los grados II a III en la escala Mercalli Modificada. Este nivel implica que el movimiento fue percibido levemente por personas en reposo o ubicadas en pisos altos de edificios.
El área de impacto abarcó principalmente los valles de Punilla y Sierras Chicas. Habitantes de Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Villa Giardino, La Cumbre, Capilla del Monte, La Calera, Río Ceballos, Salsipuedes, La Granja, Ascochinga y la propia capital cordobesa reportaron haber sentido el fenómeno, sin que se hayan registrado daños materiales ni heridos.
/Inicio Código Embebido/
Desafíos de una artista. Soledad Fandiño comparte su lucha contra el cáncer y pide ayuda para manejar el estrés
La actriz mostró su vulnerabilidad en un video, donde confesó su angustia y solicitó técnicas para controlar el estrés tras su diagnóstico de cáncer.
/Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un temblor de magnitud 2,7 en la escala de Richter se registró en la provincia.
¿Quién reportó el sismo? El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) proporcionó los datos oficiales.
¿Cuándo se registró el fenómeno? En las últimas horas, según los informes del Inpres.
¿Dónde se ubicó el epicentro? A 11 kilómetros al noreste de La Falda.
¿Cómo fue percibido el sismo? Alcanzó los grados II a III en la escala Mercalli Modificada, siendo levemente sentido por personas.
¿Por qué es relevante el sismo? A pesar de ser percibido en varias localidades, no se registraron daños materiales ni heridos.