Apuñalaron a un adolescente de 15 años durante una pelea a la salida de una escuela

Un adolescente de 15 años resultó herido con un cuchillo durante un altercado ocurrido a la salida de una escuela ubicada en Maipú y Ayolas, en Rosario. El hecho tuvo lugar este jueves por la noche y el menor fue trasladado por su madre al Hospital Español.

Según relató la progenitora a la Policía, su hijo había mantenido una discusión con otros compañeros junto a un grupo de menores de edad cuando uno de ellos lo atacó con un arma blanca. El cuchillo quedó en el lugar y fue secuestrado para la investigación.

En el centro de salud, una médica diagnosticó una herida cortante a la altura de la clavícula derecha. El adolescente se encuentra fuera de peligro. Por el momento no hay un imputado identificado y el caso quedó bajo investigación.