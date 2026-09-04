Apuñalaron a un adolescente de 15 años durante una pelea a la salida de una escuela
El hecho ocurrió en inmediaciones de Maipú y Ayolas. La víctima sufrió una lesión cortante en la zona de la clavícula derecha y permanece fuera de peligro tras ser asistida en el Hospital Español.
04/09/2026 | 07:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Hospital Español de Rosario.
Un adolescente de 15 años resultó herido con un cuchillo durante un altercado ocurrido a la salida de una escuela ubicada en Maipú y Ayolas, en Rosario. El hecho tuvo lugar este jueves por la noche y el menor fue trasladado por su madre al Hospital Español.
Según relató la progenitora a la Policía, su hijo había mantenido una discusión con otros compañeros junto a un grupo de menores de edad cuando uno de ellos lo atacó con un arma blanca. El cuchillo quedó en el lugar y fue secuestrado para la investigación.
En el centro de salud, una médica diagnosticó una herida cortante a la altura de la clavícula derecha. El adolescente se encuentra fuera de peligro. Por el momento no hay un imputado identificado y el caso quedó bajo investigación.
Lectura rápida
1. ¿Quién resultó herido en el altercado?
Un adolescente de 15 años resultó herido con un cuchillo.
2. ¿Dónde ocurrió el incidente?
El incidente ocurrió a la salida de una escuela en Maipú y Ayolas, en Rosario.
3. ¿Cuándo tuvo lugar el hecho?
El hecho tuvo lugar este jueves por la noche.
4. ¿Cuál fue el diagnóstico médico del adolescente?
El diagnóstico fue una herida cortante a la altura de la clavícula derecha.
5. ¿Cuál es la situación actual del caso?
El adolescente se encuentra fuera de peligro y el caso quedó bajo investigación, sin imputado identificado.