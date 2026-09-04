En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Apuñalaron a un adolescente de 15 años durante una pelea a la salida de una escuela

El hecho ocurrió en inmediaciones de Maipú y Ayolas. La víctima sufrió una lesión cortante en la zona de la clavícula derecha y permanece fuera de peligro tras ser asistida en el Hospital Español.

04/09/2026 | 07:58Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hospital Español de Rosario.

FOTO: Hospital Español de Rosario.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Un adolescente de 15 años resultó herido con un cuchillo durante un altercado ocurrido a la salida de una escuela ubicada en Maipú y Ayolas, en Rosario. El hecho tuvo lugar este jueves por la noche y el menor fue trasladado por su madre al Hospital Español.

Según relató la progenitora a la Policía, su hijo había mantenido una discusión con otros compañeros junto a un grupo de menores de edad cuando uno de ellos lo atacó con un arma blanca. El cuchillo quedó en el lugar y fue secuestrado para la investigación.

En el centro de salud, una médica diagnosticó una herida cortante a la altura de la clavícula derecha. El adolescente se encuentra fuera de peligro. Por el momento no hay un imputado identificado y el caso quedó bajo investigación.

Lectura rápida

1. ¿Quién resultó herido en el altercado?

Un adolescente de 15 años resultó herido con un cuchillo.

2. ¿Dónde ocurrió el incidente?

El incidente ocurrió a la salida de una escuela en Maipú y Ayolas, en Rosario.

3. ¿Cuándo tuvo lugar el hecho?

El hecho tuvo lugar este jueves por la noche.

4. ¿Cuál fue el diagnóstico médico del adolescente?

El diagnóstico fue una herida cortante a la altura de la clavícula derecha.

5. ¿Cuál es la situación actual del caso?

El adolescente se encuentra fuera de peligro y el caso quedó bajo investigación, sin imputado identificado.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf