FOTO: El Gobierno Nacional ofrece $10 millones por información sobre la muerte de un inspector en 2017

Buenos Aires, 4 septiembre – El Ministerio de Seguridad de la Nación ha decidido ofrecer una recompensa para obtener información que ayude a esclarecer la muerte del inspector de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Pinceti, ocurrida en diciembre de 2017.

Esta medida se formalizó a través de la Resolución 868/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial el día de hoy, tras la solicitud realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, bajo la dirección de Daniel Alejandro Togni, quien había pedido, mediante un oficio en julio, que se estableciera una recompensa.

La intención es que esta recompensa esté destinada a quienes puedan proporcionar información que contribuya a identificar a los responsables o esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Pinceti. Este inspector fue encontrado sin vida el 10 de diciembre de 2017, cerca de la medianoche, en el edificio de la Dirección General de Fiscalización de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle Huergo al 941, donde trabajaba.

La Fiscalía informó que el 8 de mayo de este año se decidió la reserva y archivo de la causa, remitiéndola a la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), mencionando que no quedaban medidas por realizar, y aunque no se puede confirmar la participación de terceros, tampoco se puede descartar.

El fiscal Togni también comentó, según datos de la agencia Noticias Argentinas, que se enfrenta a una investigación extremadamente compleja, donde se ha explorado la hipótesis de un homicidio encubierto bajo la apariencia de suicidio.

La causa lleva más de siete años sin un resultado definitivo, lo que llevó a Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, a firmar la resolución que establece una recompensa de $10 millones.

Las personas que dispongan de información pueden comunicarse de manera gratuita con el Programa Nacional de Recompensas al 134. La identidad de quienes aporten datos será protegida conforme a las normativas del programa.