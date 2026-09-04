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Catamarca: identifican a adolescentes y mujer por conducción temeraria con un bebé

Dos adolescentes y una mujer fueron notificados por diversas infracciones tras viralizarse videos de conducción temeraria, incluyendo un caso con un bebé en brazos y otro con una menor en moto mientras tomaba cerveza.

04/09/2026 | 08:28Redacción Cadena 3

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Catamarca: identifican a adolescentes y mujer por conducción temeraria con un bebé

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Buenos Aires, 4 septiembre (NA) – Dos adolescentes y una mujer fueron identificados y notificados por diferentes infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca, en relación a casos de conducción temeraria que se hicieron virales en redes sociales y generaron controversia.

Uno de los videos, que data de fines de agosto, muestra a dos jóvenes en una moto realizando "willy" con un bebé en brazos, sin las protecciones adecuadas.

El segundo incidente, que ocurrió a principios de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca, involucra a una mujer que fue grabada conduciendo una moto mientras consumía cerveza y viajaba con su hija menor en el asiento trasero, también sin protección.

A raíz de la difusión de estos videos, la Policía de Catamarca inició una exhaustiva investigación que culminó con la identificación de los implicados.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, efectivos de la Seccional Octava, en colaboración con la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía provincial, se dirigieron a un domicilio en el Barrio Mi Jardín, donde se procedió al secuestro de una moto Lucky Aero Moto 110 cc. Negra.

En este lugar, fue identificado un adolescente de 14 años, quien presuntamente conducía la moto en el video, y una joven de 15 años, quien sostenía al niño.

Además, personal de la Comisaría Cuarta localizó a la mujer de 42 años, de apellido Salado, quien sería la conductora del otro incidente viralizado. La mujer se presentó en la seccional y fue notificada sobre varias infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y al Código de Faltas de Catamarca.

Una vez finalizados los trámites pertinentes, tanto la mujer como los padres de los adolescentes quedaron sujetos a la continuación de ambos casos.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Catamarca?
Se identificaron a dos adolescentes y una mujer por conducción temeraria.

¿Qué infracciones cometieron?
Realizaron maniobras peligrosas en moto, incluyendo un caso con un bebé.

¿Cuándo sucedieron los hechos?
Los incidentes ocurrieron entre fines de agosto y principios de septiembre.

¿Dónde se llevaron a cabo?
Los hechos ocurrieron en Catamarca, específicamente en San Fernando del Valle.

¿Qué acciones tomó la policía?
La Policía de Catamarca inició una investigación y notificó a los infractores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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