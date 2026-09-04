Un camión quedó al borde de caer de Circunvalación: corte total de tránsito

FOTO: Corte total por un siniestro vial sobre el puente de Variante Juárez Celman. (Foto: Policía)

Un camión que transportaba limones desde la provincia de Tucumán protagonizó este viernes un accidente en avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura de Variante Juárez Celman, y provocó un corte total de tránsito en el sector.

Según constató el móvil de Cadena 3 en el lugar, el vehículo quedó fuertemente inclinado, con parte de su estructura sobre la calzada y otra parte hacia el borde del camino. Pese a la posición en la que terminó, el contenedor que transportaba la carga permanecía sobre el chasis.

Por el hecho, dos personas sufrieron heridas leves y fueron asistidas por un servicio de emergencias.

/Inicio Código Embebido/

?? Corte total por siniestro vial:



?? Sobre el puente de Variante Juárez Celman, acceso al Anillo Interno. Desvíos hacia el puente de Monseñor Pablo Cabrera (anillo externo). pic.twitter.com/QuLQRZWnTK — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 4, 2026

/Fin Código Embebido/

Además, tras el siniestro se produjo un importante derrame de gasoil sobre la calzada. Personal que trabajaba en el sector colocaba material absorbente para contener el combustible y reducir los riesgos.

La Policía Caminera dispuso el corte total sobre el puente de Variante Juárez Celman, en el acceso al Anillo Interno de Circunvalación. Como consecuencia, el tránsito es desviado hacia el puente de Monseñor Pablo Cabrera, por el Anillo Externo.

No se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el accidente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.