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Un camión quedó al borde de caer de Circunvalación: corte total de tránsito

El vehículo, que viajaba desde Tucumán, quedó inclinado sobre el puente de Variante Juárez Celman. Dos personas sufrieron heridas leves y hubo un derrame de gasoil.

04/09/2026 | 09:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Corte total por un siniestro vial sobre el puente de Variante Juárez Celman. (Foto: Policía)

FOTO: Corte total por un siniestro vial sobre el puente de Variante Juárez Celman. (Foto: Policía)

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    Audio. Un camión quedó al borde de caer de la Circunvalación de Córdoba: hubo un corte total de tránsito

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Un camión que transportaba limones desde la provincia de Tucumán protagonizó este viernes un accidente en avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura de Variante Juárez Celman, y provocó un corte total de tránsito en el sector.

Según constató el móvil de Cadena 3 en el lugar, el vehículo quedó fuertemente inclinado, con parte de su estructura sobre la calzada y otra parte hacia el borde del camino. Pese a la posición en la que terminó, el contenedor que transportaba la carga permanecía sobre el chasis.

Por el hecho, dos personas sufrieron heridas leves y fueron asistidas por un servicio de emergencias.

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Además, tras el siniestro se produjo un importante derrame de gasoil sobre la calzada. Personal que trabajaba en el sector colocaba material absorbente para contener el combustible y reducir los riesgos.

La Policía Caminera dispuso el corte total sobre el puente de Variante Juárez Celman, en el acceso al Anillo Interno de Circunvalación. Como consecuencia, el tránsito es desviado hacia el puente de Monseñor Pablo Cabrera, por el Anillo Externo.

No se informaron oficialmente las causas que desencadenaron el accidente.

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Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió este viernes en Córdoba? Un camión que transportaba limones tuvo un accidente en avenida Circunvalación, causando un corte total de tránsito.

¿Quién informó sobre el accidente? El móvil de Cadena 3 y Orlando Morales brindaron detalles del incidente.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este viernes.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura de Variante Juárez Celman.

¿Cómo se está manejando la situación? Se desvió el tránsito hacia el puente de Monseñor Pablo Cabrera y se está trabajando para contener un derrame de gasoil.

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