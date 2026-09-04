Clásico rosarino: Central y Newell's ya tienen la indumentaria confirmada
La organización del certamen definió qué conjuntos lucirán ambos planteles y sus guardametas en el duelo que se jugará este domingo en el Gigante.
04/09/2026 | 09:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La indumentaria de los jugadores de Newell's y Central.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la indumentaria que Rosario Central y Newell’s utilizarán en el clásico rosarino del domingo, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.
El equipo de Jorge Almirón vestirá su tradicional camiseta titular con bastones azules y amarillos, mientras que el arquero utilizará una equipación amarilla. Newell’s, dirigido por Frank Darío Kudelka, saldrá al Gigante de Arroyito con su camiseta rojinegra y su arquero lucirá de verde.
El encuentro se disputará este domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. El árbitro tendrá una indumentaria completamente negra para el partido que volverá a enfrentar a los dos equipos rosarinos.
Lectura rápida
¿Qué indumentaria usarán Rosario Central y Newell’s? Rosario Central usará una camiseta con bastones azules y amarillos, mientras que Newell’s llevará su camiseta rojinegra.
¿Quiénes dirigen a los equipos? Jorge Almirón dirige a Rosario Central y Frank Darío Kudelka a Newell’s.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará este domingo a las 14.45.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se jugará en el Gigante de Arroyito.
¿Cómo será la indumentaria del árbitro? El árbitro usará una indumentaria completamente negra para el partido.