Clásico rosarino: Central y Newell's ya tienen la indumentaria confirmada

FOTO: La indumentaria de los jugadores de Newell's y Central.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó la indumentaria que Rosario Central y Newell’s utilizarán en el clásico rosarino del domingo, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Jorge Almirón vestirá su tradicional camiseta titular con bastones azules y amarillos, mientras que el arquero utilizará una equipación amarilla. Newell’s, dirigido por Frank Darío Kudelka, saldrá al Gigante de Arroyito con su camiseta rojinegra y su arquero lucirá de verde.

El encuentro se disputará este domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. El árbitro tendrá una indumentaria completamente negra para el partido que volverá a enfrentar a los dos equipos rosarinos.