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Clásico rosarino: Central y Newell's ya tienen la indumentaria confirmada

La organización del certamen definió qué conjuntos lucirán ambos planteles y sus guardametas en el duelo que se jugará este domingo en el Gigante.

04/09/2026 | 09:51Redacción Cadena 3 Rosario

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La indumentaria de los jugadores de Newell's y Central.

FOTO: La indumentaria de los jugadores de Newell's y Central.

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La Liga Profesional de Fútbol confirmó la indumentaria que Rosario Central y Newell’s utilizarán en el clásico rosarino del domingo, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

El equipo de Jorge Almirón vestirá su tradicional camiseta titular con bastones azules y amarillos, mientras que el arquero utilizará una equipación amarilla. Newell’s, dirigido por Frank Darío Kudelka, saldrá al Gigante de Arroyito con su camiseta rojinegra y su arquero lucirá de verde.

El encuentro se disputará este domingo desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. El árbitro tendrá una indumentaria completamente negra para el partido que volverá a enfrentar a los dos equipos rosarinos.

Lectura rápida

¿Qué indumentaria usarán Rosario Central y Newell’s? Rosario Central usará una camiseta con bastones azules y amarillos, mientras que Newell’s llevará su camiseta rojinegra.

¿Quiénes dirigen a los equipos? Jorge Almirón dirige a Rosario Central y Frank Darío Kudelka a Newell’s.

¿Cuándo se jugará el partido? El partido se disputará este domingo a las 14.45.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se jugará en el Gigante de Arroyito.

¿Cómo será la indumentaria del árbitro? El árbitro usará una indumentaria completamente negra para el partido.

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