La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 41348 del juego La Previa se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6425, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6425

2° 7085

3° 9675

4° 8146

5° 4647

6° 8236

7° 0546

8° 8753

9° 0147

10° 9994

11° 3928

12° 6189

13° 3567

14° 6189

15° 8968

16° 4448

17° 9991

18° 7707

19° 4251

20° 4708