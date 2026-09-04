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La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 4 de septiembre.

El sorteo número 41348 de La Previa se realizó el viernes 4 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6425, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Gallina)'.

04/09/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41348 del juego La Previa se llevó a cabo el viernes 4 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6425, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6425
2° 7085
3° 9675
4° 8146
5° 4647
6° 8236
7° 0546
8° 8753
9° 0147
10° 9994
11° 3928
12° 6189
13° 3567
14° 6189
15° 8968
16° 4448
17° 9991
18° 7707
19° 4251
20° 4708

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41348 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 4 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6425.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Gallina).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los 20 números ganadores en el sorteo.

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