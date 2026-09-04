Colapinto estrenó mejoras en la primera práctica libre en Monza y quedó noveno
La escudería sufrió un duro golpe extradeportivo: la FIA dio marcha atrás con un reclamo y le restó nueve puntos clave a Gasly.
04/09/2026 | 09:17Redacción Cadena 3
FOTO: Colapinto va por los puntos en Italia.
Franco Colapinto completó una sólida actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia al finalizar en la novena posición sobre el trazado de Monza. El piloto argentino estrenó las actualizaciones aerodinámicas en su monoplaza —las cuales Pierre Gasly ya había utilizado en Zandvoort— y se ubicó por delante de Paul Aron, el reserva que ocupó el lugar del francés en esta tanda.
Sin embargo, el buen rendimiento en pista de Alpine quedó opacado por una dura sanción administrativa. En plena práctica, la FIA revirtió sorpresivamente una resolución previa sobre el Gran Premio de Mónaco y le retiró el tercer puesto a Gasly tras confirmar una penalización por exceso de velocidad en el pitlane. La escudería francesa expresó su "frustración y decepción" mediante un comunicado oficial, ya que el fallo le quita nueve puntos vitales en la pelea por el Campeonato de Constructores.
En lo estrictamente deportivo, Ferrari dominó el inicio de la actividad en su tierra natal. Charles Leclerc y Lewis Hamilton lograron el 1-2 frente a los tifosi, escoltados por el Mercedes de George Russell. Por su parte, Kimi Antonelli, el líder del campeonato, afronta un fin de semana complejo tras recibir una sanción que lo obligará a largar la carrera desde el último lugar.
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La sesión registró un único contratiempo generado por una falla en el monoplaza de Sergio "Checo" Pérez, piloteado en esta práctica libre por Colton Herta. El reserva de Cadillac debió detener el vehículo en plena pista por orden del equipo, lo que provocó una bandera roja breve para permitir el trabajo de la grúa.
Lectura rápida
¿Quién tuvo una sólida actuación en el Gran Premio de Italia?
Franco Colapinto finalizó en la novena posición en la primera práctica libre.
¿Qué sanción recibió Alpine durante la práctica?
La FIA le retiró el tercer puesto a Pierre Gasly por una penalización por exceso de velocidad en el pitlane.
¿Quiénes dominaron la actividad en Ferrari?
Charles Leclerc y Lewis Hamilton lograron el 1-2 en la práctica.
¿Qué ocurrió con el monoplaza de Checo Pérez?
Tuvo una falla que obligó a detener el vehículo y provocó una bandera roja breve.
¿Qué impacto tuvo la sanción en el Campeonato de Constructores?
La sanción le quita a Alpine nueve puntos vitales en la competencia.