Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 4 de septiembre

Este viernes 4 de septiembre, los argentinos se enfrentan a un nuevo panorama cambiario con diversas opciones de cotización del dólar que tienen un impacto directo en la economía cotidiana. El dólar oficial se ofrece a $1.530 para la venta, mientras que la compra se establece en $1.480. Este tipo de cambio, que es el utilizado por el gobierno y las entidades bancarias, presenta un incremento moderado en comparación con días anteriores.

Por otro lado, el dólar blue, el cual se negocia de manera informal, muestra números más elevados, con una cotización de $1.545 para la venta y $1.525 para la compra. Esta diferencia puede hacer que muchos argentinos busquen este canal alternativo para acceder a divisas, especialmente en un contexto económico donde la demanda de dólares sigue siendo alta.

Además, el dólar mayorista, utilizado principalmente en transacciones comerciales, se encuentra en $1.508 para la venta y $1.499 para la compra. Este tipo de cambio es relevante ya que afecta a las empresas importadoras y a aquellos que necesitan hacer cambios de divisas en grandes volúmenes.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), que permite a los inversores transferir capitales al exterior de manera legal, se sitúa en $1.590.3 para la venta y $1.587.9 para la compra. Este mecanismo ha cobrado importancia en un contexto donde muchos buscan resguardar su dinero de la inflación y la devaluación.

El dólar bolsa, otra opción para quienes quieren operar con acciones, marca un valor de $1.531.9 para la venta y $1.524.4 para la compra, mostrando una dificultad similar a la del CCL en términos de costos y acceso.

Asimismo, el uso de dólares criptográficos está aumentando, y actualmente se cotiza a $1.582.61 para la venta y $1.578.52 para la compra. Este tipo de cambio refleja el creciente interés en las criptomonedas como una alternativa de inversión.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye el recargo por uso en compras en el extranjero, se eleva notablemente, alcanzando un valor de $1.989 para la venta y $1.924 para la compra. Esto representa un desafío para aquellos que planean viajar o realizar compras internacionales.

Las distintas cotizaciones del dólar no solo reflejan el valor de la moneda estadounidense, sino que también son un termómetro de la situación económica del país. La incertidumbre política, la inflación y la fluctuación de los precios internacionales son factores que afectan el tipo de cambio. En un país con una economía en crisis y marcada por la alta inflación, el comportamiento del dólar es un tema que preocupa a los ciudadanos día a día.