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El rey de Doblas: una novela sobre el abuso y la lucha por la verdad

La obra de 2026 aborda el doloroso tema del abuso sexual a través de la vida de Ter y su familia en un contexto rural.

04/09/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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El rey de Doblas: una novela sobre el abuso y la lucha por la verdad

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"El rey de Doblas", la nueva novela de **AUTOR-EDITOR**, se adentra en el oscuro mundo del abuso sexual y sus devastadoras consecuencias. La historia comienza con un momento desgarrador: **Ter**, la protagonista, llora desconsoladamente tras ver una película con **David**. Este instante marca el inicio de una narración que retrocede en el tiempo para explorar cómo se conocieron y desarrollaron sus vidas, así como las complejas relaciones familiares que rodean a **Ter**.

La novela se estructura en tres bloques narrativos. El primero, compuesto por trece capítulos, se centra en la relación entre **Ter** y **David**, mientras que el segundo bloque, de veintiocho capítulos, presenta a **Fermín**, el padrastro de **Ter**. Este personaje, ambicioso y manipulador, abandona su vida rural en **Doblas** (Toledo) para buscar fortuna en **Madrid**. A pesar de su imagen pública intachable, oculta un lado oscuro: su abuso hacia **Ter**, que comienza cuando ella tiene solo diez años. La joven, atrapada en el miedo y la opresión, encuentra una salida parcial al mudarse a la universidad, aunque su vida queda marcada por la precaución y el trauma.

El tercer bloque, que abarca treinta y siete capítulos, inicia con la revelación del llanto de **Ter** y su conexión con la trama de la película que han visto. **David** deduce que **Ter** es víctima de **Fermín**, lo que la lleva a confrontar su dolor y a decidir no volver a ver a su agresor. La historia toma un giro inesperado cuando, tras el levantamiento de las restricciones del COVID-19, **Carmen**, la madre de **Ter**, se enfrenta a la dura realidad de las acusaciones de su hija. La detención de **Fermín** en una redada policial por prostitución de menores obliga a **Carmen** a aceptar la verdad, aunque su vida se convierte en un infierno tras la liberación de **Fermín**, quien utiliza su influencia para convertirse en alcalde de **Doblas**.

La novela culmina con la muerte de **Fermín** en circunstancias trágicas, lo que deja a **Ter** y **David** reflexionando sobre las carencias del sistema judicial en relación al feminismo. En un epílogo conmovedor, **Ter** visita el cementerio y se encuentra con la sobrina de **Fermín**, reconociéndose ambas como víctimas del mismo agresor. Esta obra, publicada en 2026, no solo es un relato de dolor y superación, sino también una crítica a las estructuras que permiten que el abuso persista en silencio.

**Ficha del libro**
**Género:** Narrativa
**Editorial:** AUTOR-EDITOR
**Año de edición:** 2026
**ISBN:** 9798185311448
**Idioma:** Español

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