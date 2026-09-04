Ataques rusos en Ucrania dejan tres muertos y se anticipan negociaciones con Estados Unidos

FOTO: Ataques rusos matan al menos a 3 en Ucrania; se esperan conversaciones con EEUU sobre la guerra

KIEV, Ucrania — Autoridades locales informaron que tres personas perdieron la vida en Ucrania debido a ataques aéreos rusos ocurridos durante la noche. Esto se dio a conocer el viernes, justo cuando el presidente Volodymyr Zelenskyy anunció que representantes de Estados Unidos visitarán Kiev en los próximos días para reiniciar los esfuerzos diplomáticos que buscan poner fin al conflicto.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha intensificado, adentrándose en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. Las fuerzas rusas han llevado a cabo ataques constantes en zonas civiles, que ahora se producen tanto de noche como durante el día. La línea del frente en el este y sur de Ucrania permanece estancada.

Expectativas sobre la visita de EE.UU.

Si bien los intentos de Estados Unidos para negociar un acuerdo no han logrado abrir un camino hacia la paz, Zelenskyy afirmó en su discurso del jueves que ya se han establecido fechas preliminares para reuniones tanto en Moscú como en Kiev. El equipo negociador de Ucrania mantiene un contacto casi constante con sus homólogos estadounidenses y se prepara para las conversaciones, agregó.

"Confirmaron que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última tenga lugar en los próximos días. Es importante que Estados Unidos continúe participando activamente", expresó Zelenskyy, destacando que su país está listo para mantener negociaciones sustantivas de alto nivel.

Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, se informó que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner planean visitar primero Moscú y luego Kiev el 5 y 6 de septiembre. Sin embargo, esta información no ha podido ser verificada de forma independiente.

En una rueda de prensa el viernes, Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladímir Putin, no confirmó los informes sobre el viaje de Kushner y Witkoff, limitándose a indicar que se informará a la prensa si la reunión se lleva a cabo.

Los recientes avances en la diplomacia coinciden con un ataque nocturno masivo en la región de Odesa, que resultó en un muerto y al menos cinco heridos, incluyendo a un menor, según el jefe regional Oleh Kiper. Este ataque causó daños en varios edificios residenciales, incluyendo dos bloques de apartamentos.

Otros ataques en distintas partes de Ucrania también han dejado dos agentes de policía muertos en Dnipro, y un operativo con drones en Kiev dejó tres heridos al impactar un edificio de viviendas.

En respuesta, Ucrania llevó a cabo un ataque aéreo con drones en la ciudad turística de Sochi, causando un incendio en un depósito de petróleo, aunque no se brindaron más detalles. Los medios rusos informaron que los drones alcanzaron dos instalaciones, generando incendios en Sochi y en el distrito de Sirius.

La creciente presión económica en Rusia y la frustración de la población aumentan a medida que Ucrania intensifica sus ofensivas contra refinerías y centros de comercio electrónico, causando interrupciones en todo el país. Ante esto, Putin decretó el mes pasado que el Estado puede asumir temporalmente el control de infraestructura crítica si los propietarios privados no logran protegerla de los ataques ucranianos.

Un dron ruso en Finlandia

Las autoridades de Finlandia informaron el viernes que investigan cómo un dron de fabricación rusa llegó a la costa del archipiélago de Pellinge, al este de Helsinki. La Guardia Fronteriza finlandesa indicó que el dron, que parece ser un Geoscan 701, fue hallado por un pescador. Este modelo es utilizado tanto por operadores estatales como civiles, y aún no se ha determinado su uso previsto.