Pacientes con mieloma múltiple priorizan su calidad de vida en tratamientos

Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) –El mieloma es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea, y se posiciona como el segundo cáncer de la sangre más común a nivel global. Este tipo de cáncer se asocia a complicaciones como problemas óseos, anemia e insuficiencia renal, afectando notablemente la calidad de vida de quienes lo padecen. Generalmente, se diagnostica en personas mayores de 65 años.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas detalla que, debido a sus síntomas inespecíficos como dolores óseos y fatiga, el diagnóstico de mieloma suele retrasarse, dificultando el inicio del tratamiento adecuado.

La Fundación Argentina de Mieloma (FAM) destaca que los recientes avances en el tratamiento del mieloma múltiple han puesto de relieve una cuestión esencial: las expectativas de los pacientes respecto a sus tratamientos y cómo estos afectan su vida diaria.

Un estudio reciente publicado en el British Journal of Haematology analizó las prioridades de 117 pacientes con mieloma múltiple y 105 profesionales de la salud. Ambos grupos coincidieron en que la calidad de vida es el resultado más relevante, aunque se identificaron diferencias significativas en sus enfoques.

Los médicos tienden a priorizar factores clínicos como la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión, mientras que los pacientes enfatizan la importancia de la reducción del dolor y otros aspectos que impactan su bienestar cotidiano.

Evaluar la eficacia de los tratamientos

El estudio también examinó los criterios de evaluación de la eficacia de los tratamientos en ensayos clínicos. Se observó que, mientras los ensayos se centran en parámetros como la respuesta parcial o completa y la sobrevida libre de progresión, para los pacientes es crucial cómo se sienten y la capacidad de llevar a cabo sus actividades diarias.

La vicepresidenta de FAM, Mariana Auad, comentó: "Durante mucho tiempo, la discusión sobre los avances en mieloma se centraba en el control de la enfermedad. Sin embargo, para quienes conviven con un cáncer, también es vital cómo son esos años de vida".

Auad agregó que aspectos como levantarse sin dolor, mantener autonomía y compartir tiempo con la familia son extremadamente valiosos para los pacientes. También se destaca la necesidad de que la carga administrativa de la gestión de tratamientos no agrave la enfermedad.

La Dra. Dorotea Fantl, hematóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro del Consejo Asesor de FAM, señaló: "Aunque el mieloma múltiple no se considera curable en la mayoría de los casos, contamos con un número creciente de tratamientos que permiten controlar la enfermedad durante períodos más prolongados y obtener respuestas más profundas".

La especialista añadió que, dado que muchos pacientes recibirán diferentes tratamientos a lo largo de su enfermedad, es fundamental pensar no solo en controlar el mieloma, sino también en preservar la calidad de vida, eligiendo la estrategia más adecuada para cada paciente según sus características y tolerancia al tratamiento.

Cuando el tratamiento condiciona la vida cotidiana

La Dra. Fantl explicó que la decisión terapéutica debe considerar la eficacia y seguridad del tratamiento, así como las preferencias y posibilidades de cada paciente. Es fundamental evaluar el impacto del tratamiento en la vida diaria, no solo en términos de control de la enfermedad.

Auad mencionó que aspectos logísticos como los traslados a centros de salud, tiempos de espera y la necesidad de reorganizar compromisos representan cargas adicionales que no siempre se reflejan al evaluar únicamente la respuesta clínica a un tratamiento. Resaltó que un auditor no puede cambiar la indicación del médico tratante, quien evalúa al paciente en su totalidad.

A diferencia de otros tipos de cáncer, muchos pacientes con mieloma enfrentan diversas etapas de la enfermedad y pueden requerir distintas líneas terapéuticas a lo largo de los años. El desarrollo en tratamientos ha ampliado las opciones, permitiendo un abordaje más individualizado.

Desde FAM, se enfatiza la importancia de que los pacientes estén informados para participar activamente en las decisiones sobre su salud, planteando sus prioridades y preocupaciones. "Es fundamental preguntar cómo impactará un tratamiento en su vida, cuánto tiempo demandará y qué efectos puede generar", concluyó Auad.