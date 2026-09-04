Científicos de Stanford descubren un marisco que podría revertir el envejecimiento

El envejecimiento se manifiesta en diversas formas, desde el cabello canoso hasta arrugas y problemas de memoria. Un reciente estudio realizado por un equipo de científicos de Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Stanford University, Shanghai Jiao Tong University y la University of Chinese Academy of Sciences ha revelado un interesante hallazgo: un compuesto presente en los ascidios, también conocidos como "sea squirts", podría revertir varios signos de envejecimiento en ratones.

Un origen inusual de compuestos anti-envejecimiento

Los ascidios son animales marinos que se consumen en diferentes partes de Asia, como en Corea, donde se les conoce como meongge, y en Japón, donde se les llama hoya. Estos animales contienen altos niveles de compuestos llamados plasmalógenos, que son lípidos esenciales para las membranas celulares y que se encuentran en abundancia en el cerebro, el corazón y las células inmunitarias. Sin embargo, sus niveles tienden a disminuir con la edad.

La disminución de plasmalógenos también se ha observado en diversas enfermedades neurodegenerativas, incluyendo el Alzheimer y el Parkinson. Esto ha llevado a los investigadores a explorar si restaurar los plasmalógenos podría ayudar a proteger el cerebro de los cambios asociados al envejecimiento.

Para investigar esta posibilidad, el equipo agregó plasmalógenos a la dieta de ratones ancianos y examinó cómo estos suplementos afectaron su comportamiento y salud.

Los resultados fueron sorprendentes. Los ratones tratados mostraron mejoras significativas en su aprendizaje y también experimentaron cambios físicos visibles.

El profesor Lei Fu, autor principal del estudio, afirmó: "Nuestra investigación sugiere que los plasmalógenos no solo podrían detener el deterioro cognitivo, sino también revertir las deficiencias cognitivas en el cerebro envejecido. Además, los ratones ancianos alimentados con plasmalógenos desarrollaron nuevo cabello negro, más grueso y brillante que aquellos que no recibieron el suplemento".

Este estudio proporciona una mirada detallada sobre cómo los plasmalógenos pueden influir en el cerebro envejecido.

Mejoras en la memoria en ratones ancianos

Para medir el aprendizaje y la memoria, los científicos utilizaron un experimento común en laboratorio llamado el laberinto acuático de Morris. En esta prueba, se colocaron ratones en una piscina con una plataforma oculta donde podían descansar. Dado que los ratones generalmente prefieren escapar del agua, aprendieron gradualmente la ubicación de la plataforma. Después de varios días de entrenamiento, los ratones jóvenes típicamente recordaron su posición y nadaron hacia ella rápidamente, mientras que los ratones más viejos a menudo necesitaron más tiempo para localizarla, reflejando el deterioro del aprendizaje y la memoria que puede acompañar al envejecimiento.

Tras cinco días de entrenamiento, los ratones ancianos que recibieron plasmalógenos se desempeñaron de manera similar a los animales más jóvenes, alcanzando la plataforma significativamente más rápido que aquellos que no recibieron el suplemento.

Los investigadores examinaron los cerebros de los animales para determinar qué explicaba esta mejora. Descubrieron que los ratones tratados con plasmalógenos tenían más sinapsis, y estas parecían estar en mejor estado que las de los ratones ancianos no tratados.

Las sinapsis son las pequeñas uniones a través de las cuales se comunican las células nerviosas, permitiendo que las señales pasen a través de las redes neuronales y son esenciales para el aprendizaje y la memoria.

Restaurando conexiones en el cerebro envejecido

Las sinapsis son altamente adaptables en la juventud, lo que les permite cambiar y formar nuevas conexiones, un proceso conocido como plasticidad neuronal. Sin embargo, con la edad, las sinapsis pueden volverse menos numerosas y menos efectivas, lo que contribuye a la disminución de las capacidades cognitivas.

En el experimento, los ratones ancianos que recibieron suplementos de plasmalógen parecieron ser más capaces de formar nuevas conexiones neuronales y aprender nuevas tareas que aquellos que siguieron una dieta normal. Los hallazgos sugieren que aumentar los plasmalógenos en la dieta podría ayudar a proteger las sinapsis de algunos tipos de deterioro relacionado con la edad.

Los investigadores también notaron otra diferencia importante entre los grupos: la inflamación en el cerebro fue significativamente menor en los ratones que recibieron plasmalógenos. La inflamación es parte de la respuesta inmune normal del cuerpo, pero la inflamación crónica o excesiva en el cerebro puede volverse perjudicial. A medida que el cerebro envejece, la actividad inmune puede desregularse, dañando potencialmente las células nerviosas y dificultando la comunicación entre sinapsis. La inflamación persistente también se considera un importante contribuyente a varios trastornos neurodegenerativos.

La reducción de la inflamación observada en los ratones tratados con plasmalógenos podría ayudar a explicar por qué se desempeñaron mejor en las pruebas de aprendizaje y memoria.

Cómo podrían funcionar los plasmalógenos

Los científicos aún no comprenden exactamente cómo los plasmalógenos dietéticos producen estos efectos. El profesor Fu describió varios mecanismos posibles. "Encontramos que los plasmalógenos aumentan significativamente el número de moléculas que ayudan al crecimiento y desarrollo de neuronas y sinapsis en el cerebro. Esto sugiere que los plasmalógenos pueden promover la neuroregeneración".

El término neuroregeneración se refiere a la reparación, renovación o crecimiento de células nerviosas y sus conexiones. Si los plasmalógenos apoyan este proceso, podrían ayudar al cerebro envejecido a mantener o reconstruir parte de la red neuronal necesaria para la memoria y el aprendizaje.

Los investigadores también creen que los efectos pueden no limitarse a lo que ocurre directamente dentro del cerebro. El profesor Fu mencionó la conexión intestino-cerebro como otra posible vía. "Algunos estudios han demostrado que los plasmalógenos dietéticos afectan a los microorganismos en el intestino. Se ha informado ampliamente que la conexión entre los organismos en nuestro intestino y nuestro cerebro influye en la neurodegeneración. Podría ser el efecto de los plasmalógenos en esta conexión lo que causa las mejoras en el aprendizaje y la memoria observadas en este estudio".

El intestino alberga enormes comunidades de bacterias y otros microorganismos, conocidos colectivamente como el microbioma intestinal. La investigación sugiere cada vez más que estos microbios pueden influir en el cerebro a través de señales inmunitarias, metabolismo y otras vías biológicas. Este sistema de comunicación bidireccional se denomina eje intestino-cerebro.

¿Podrían los plasmalógenos ayudar eventualmente a las personas?

El profesor Fu confía tanto en los hallazgos que toma personalmente un suplemento de plasmalógeno todos los días. "Por primera vez, mostramos que los suplementos de plasmalógeno podrían ser una estrategia potencial de intervención para detener la neurodegeneración y promover la neuroregeneración. La ingesta oral de plasmalógenos podría ser una estrategia terapéutica viable para mejorar la función cognitiva en las personas mayores".

A pesar de que los resultados son intrigantes, provienen de un modelo animal. Las mejoras observadas en ratones no necesariamente implican que consumir ascidios o tomar suplementos de plasmalógeno revertirá el envejecimiento en humanos. Se necesitarían investigaciones adicionales para determinar si efectos similares ocurren en personas, qué dosis podrían ser efectivas y si la suplementación a largo plazo es segura.

Aun así, los resultados plantean una posibilidad inusual: un compuesto encontrado en un animal marino comestible podría ofrecer a los científicos una nueva forma de investigar cómo el envejecimiento afecta el cerebro y si algunos de esos cambios pueden eventualmente revertirse.