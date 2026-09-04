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San Lorenzo se enfrenta a Talleres en un partido clave tras la salida de Pipo Gorosito

El equipo de Boedo, con solo siete puntos en el campeonato, necesita urgentemente sumar para salir del fondo de la tabla. Talleres, último con cinco, también busca mejorar su situación.

04/09/2026 | 10:19Redacción Cadena 3

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San Lorenzo busca reencontrarse con la victoria en el Torneo Clausura.

FOTO: San Lorenzo busca reencontrarse con la victoria en el Torneo Clausura.

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Buenos Aires, 4 de septiembre (NA) -- San Lorenzo se medirá este sábado ante Talleres de Córdoba en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro que se torna crucial tras la reciente salida de Néstor "Pipo" Gorosito como director técnico.

El partido está previsto para las 19 y se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain. La cobertura del evento estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir en vivo a través de TNT Sports. Fernando Echenique será el árbitro del encuentro, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

San Lorenzo llega a este compromiso en una situación complicada, luego de despedir a su entrenador Néstor "Pipo" Gorosito. En esta ocasión, Walter Perazzo asumirá de manera interina el mando del equipo.

El "Ciclón" se encuentra en el decimocuarto lugar de la Zona A con apenas siete puntos en la misma cantidad de partidos disputados, lo que lo obliga a buscar una victoria urgente para salir de la zona de descenso.

Por su parte, Talleres no se encuentra en mejor situación, ya que tras el empate sin goles en su último partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Jorge Sampaoli dejó su cargo como entrenador. Sin embargo, el club cordobés reaccionó rápidamente y contrató a Omar de Felippe como su nuevo director técnico.

Este encuentro es fundamental para la "T", que ocupa el último lugar en la Zona A con solo cinco puntos acumulados hasta el momento.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
San Lorenzo enfrentará a Talleres de Córdoba en la octava fecha del Torneo Clausura.

¿Quiénes son los entrenadores?
Walter Perazzo dirigirá a San Lorenzo de manera interina, mientras que Omar de Felippe es el nuevo DT de Talleres.

¿Cuándo y dónde se juega?
El partido se jugará el sábado a las 19 en el Estadio Pedro Bidegain.

¿Cuál es la situación de ambos equipos?
San Lorenzo es decimocuarto con siete puntos, mientras que Talleres ocupa el último lugar con cinco.

¿Cómo se puede seguir el partido?
El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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