El uso de coches bomba y explosivos en México: un fenómeno alarmante

CIUDAD DE MÉXICO — La creciente utilización de coches bomba en diversas localidades, como el reciente atentado en Zacatecas, ha encendido las alarmas en México. Este fenómeno se suma a la creciente tendencia de los cárteles de emplear explosivos en drones y minas improvisadas, complicando aún más la situación del país ante la mirada del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado su intención de intervenir militarmente para combatir lo que califica de terrorismo.

La explosión ocurrida hace unos días frente a la comisaría de policía en Ojocaliente dejó 11 heridos y daños en más de 60 viviendas, según el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch. En el lugar, se detonaron 200 kilos de explosivos, aunque afortunadamente no se registraron muertes. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas por este ataque.

A pesar de que el uso de coches bomba no es habitual en México, se han registrado casos en el pasado. Víctor Manuel Sánchez, académico de la Universidad de Coahuila, rememora un atentado en Guadalajara en 1994, atribuido al Cártel de Tijuana, que marcó un antes y un después en la historia de la violencia en el país. Desde entonces, el fenómeno ha ido en aumento, especialmente en la frontera, donde se han producido otros ataques significativos.

En la última década, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha intensificado el uso de explosivos para expandir su control territorial. Este grupo es responsable de varios atentados recientes, incluyendo uno en diciembre en Michoacán, que dejó cinco muertos.

¿Cuándo comenzaron los cárteles a utilizar explosivos?

El uso de explosivos por parte de los cárteles se ha incrementado en los últimos cinco años, con ataques que utilizan drones para atacar a fuerzas de seguridad o minas para marcar territorios. En 2023, se registraron ocho bombas en Jalisco que resultaron en seis muertes y 14 heridos. El Ejército mexicano ha reconocido que este problema está en aumento, reportando el decomiso de alrededor de 2,800 explosivos en un periodo de cuatro años y medio.

El año siguiente, se desactivaron casi 3,200 explosivos solo en Michoacán, donde un ataque con mina resultó en la muerte de ocho militares, uno de los incidentes más mortales de este tipo. Sin embargo, las cifras nacionales actuales no han sido actualizadas por las autoridades.

La especialista en crimen organizado de la Brookings Institution, Vanda Felbab-Brown, ha destacado la intensificación de la violencia como un fenómeno constante en el país.

¿Por qué se utilizan coches bomba?

Los expertos coinciden en que el uso de coches bomba busca intimidar a la población, ejercer presión sobre el gobierno y sembrar el terror. La reciente explosión en Zacatecas dañó más de 30 viviendas en la localidad. Según Carlos Pérez Ricart, académico de la CIDE, estos ataques son una forma de atraer la atención de las autoridades para negociar, especialmente cuando los cárteles se sienten acorralados.

El secretario de Seguridad de Zacatecas, Arturo Medina, ha indicado que existen evidencias de intentos de soborno a agentes de seguridad por parte de grupos criminales para permitirles operar con impunidad.

¿Se puede calificar esto como terrorismo?

México ha evitado utilizar el término "terrorismo" para no perjudicar su imagen internacional y su economía, argumentando que el terrorismo tiene fines ideológicos, algo que los cárteles no persiguen. Sin embargo, han ocurrido ataques que causaron numerosas muertes, como el lanzamiento de granadas en Michoacán en 2008, que dejó ocho muertos, o el incendio de un casino en el norte del país en 2011, que resultó en 52 víctimas fatales.

El contexto actual, en el que la administración Trump utiliza el término "terrorismo" para justificar acciones militares, ha generado un debate cauteloso entre los expertos. Según Pérez Ricart, combatir a los cárteles con tácticas antiterroristas resulta ineficaz, ya que "la respuesta al terrorismo es la eliminación del enemigo", y en el caso de la política de drogas, el enemigo es un vasto mercado ilegal.

¿Qué se puede esperar en el futuro?

Los analistas advierten que es probable que estos ataques sean utilizados políticamente por Trump, aunque coinciden en que México necesita abordar de manera más firme la corrupción en altos funcionarios, algunos de los cuales han sido acusados de vínculos con el narcotráfico en el gobierno de Sinaloa.

Felbab-Brown señala que el gobierno mexicano debe encontrar un equilibrio entre analizar objetivamente la violencia y minimizarla por razones económicas o para evitar represalias militares de Estados Unidos. Una posible solución sería establecer acciones conjuntas con Washington para llevar a los responsables ante la justicia, evitando el uso de la fuerza militar.