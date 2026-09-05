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Independiente busca recuperarse ante Central Córdoba tras una dura goleada

El equipo de Avellaneda viajará a Santiago del Estero para medirse con Central Córdoba, luego de la caída por 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en su último partido del Torneo Clausura.

05/09/2026 | 11:26Redacción Cadena 3

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Independiente va por la recuperación.

FOTO: Independiente va por la recuperación.

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Buenos Aires, 5 de septiembre (NA) -- Independiente visitará este domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con la intención de recuperarse tras el duro golpe sufrido en su última presentación.

El encuentro, que está programado para las 17, se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Terrera, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Independiente llega a este encuentro envuelto en dudas, ya que en la fecha pasada sufrió una dura e inesperada goleada 3-0 como local ante Gimnasia de Mendoza, que es uno de los equipos sensación en este Torneo Clausura.

De todas maneras, el "Rojo", que es dirigido por el brasilero Jadson Viera, todavía está en puestos de clasificación a los playoffs ya que marcha séptimo con 10 puntos.

Central Córdoba, por su parte, tuvo un muy flojo inicio en este Torneo Clausura, donde ocupa la decimotercera posición en la Zona A con solo siete unidades.

Además, los dirigidos por Sebastián Domínguez acumulan tres partidos sin ganar.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este domingo?
Independiente se enfrenta a Central Córdoba en Santiago del Estero.

¿Cuándo es el partido?
El partido se disputará el domingo a las 17 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el Estadio Alfredo Terrera, en Santiago del Estero.

¿Cuál fue el último resultado de Independiente?
Independiente sufrió una goleada 3-0 ante Gimnasia de Mendoza en su último partido.

¿Quién dirige a Independiente?
El equipo es dirigido por el brasilero Jadson Viera.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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