Las Leonas, presentes en Santa Fe: siete campeonas del mundo jugarán los Suramericanos

El seleccionado argentino Sub-23 se prepara para una nueva competencia internacional con una presencia especial: siete de las recientes campeonas del mundo integrarán el plantel que disputará los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser fueron convocadas para representar a Argentina en el hockey sobre césped. La competencia se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

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Las siete jugadoras llegan a los Juegos apenas unas semanas después de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Amstelveen. El seleccionado argentino venció a Países Bajos en la final: empató 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso 3-1 en los shoot-outs para conquistar su tercera Copa del Mundo, después de los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010.

Entre las convocadas se destaca Sofía Cairó, quien convirtió el penal que selló la definición ante Países Bajos. La arquera Mercedes Artola y las jugadoras Emma Knobl, Milagros Alastra, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggesser también fueron parte del plantel campeón y ahora tendrán un nuevo desafío internacional con la camiseta argentina en los Juegos Suramericanos.