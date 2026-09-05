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La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

El sorteo número 41349 de La Previa se realizó el sábado 5 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2958, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Ahogado)".

05/09/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41349 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2958, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).

1° 2958
2° 7963
3° 8344
4° 2713
5° 8481
6° 1440
7° 7066
8° 2264
9° 2061
10° 6796
11° 7112
12° 1547
13° 9671
14° 4081
15° 9262
16° 0898
17° 7820
18° 3613
19° 6945
20° 9441

Los resultados de LA PREVIA son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la comunidad de juegos de azar, donde los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La emoción de cada sorteo genera un ambiente de expectativa y esperanza entre los jugadores.

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41349 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 2958.

¿Qué significa el número 2958?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Ahogado)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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