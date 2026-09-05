La previa: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

El sorteo número 41349 de LA PREVIA se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 2958, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Ahogado).

1° 2958

2° 7963

3° 8344

4° 2713

5° 8481

6° 1440

7° 7066

8° 2264

9° 2061

10° 6796

11° 7112

12° 1547

13° 9671

14° 4081

15° 9262

16° 0898

17° 7820

18° 3613

19° 6945

20° 9441

Los resultados de LA PREVIA son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este evento se ha convertido en una tradición en la comunidad de juegos de azar, donde los participantes confían en sus números favoritos para obtener premios significativos. La emoción de cada sorteo genera un ambiente de expectativa y esperanza entre los jugadores.