Fórmula 1: Colapinto 10° y Russell supera a los ''díscolos'' Hamilton y Verstappen en el ensayo final

FOTO: Russell fue el más rápido de la FP3 y es favorito para la Qualy en Monza

En una emocionante última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza -5.793 mts-, George Russell, de Mercedes, marcó el ritmo por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari y Max Verstappen de Red Bull. Franco Colapinto fue 10° con el Alpine.

El argentino y su compañero recuperaron las buenas sensaciones a bordo de sus A526 y se mantuvieron en el Top 10 durante toda la sesión. Reafirmando las sensaciones de Franco, de que tenían que estar mejor, después de la más pobre FP2 que cerró el viernes para ellos. Lo cierto, es que Franco con 1.23.101s se colocó a milésimas de su compañero Pierre Gasly, que luego hizo otro intento para estirar la brecha a 2 décimas, siempre en el 9° puesto.

La escuadra francesa quedó conforme con la prestación de sus dos máquinas y pilotos en la previa de la clasificación. Aunque, por otro carril, el ''affaire'' por los puntos de Mónaco retirados a Gasly se mantiene vivo. "Pienso que nos están robando", dijo el piloto francés. En tanto que Flavio Briatore -el líder de la escuadra- disparó gravísimas acusaciones contra un juez FIA al que responsabiliza de la medida. Habrá coletazos.

En la pista, Russell finalizó una intensa FP3 sobre Hamilton y Verstappen que protagonizaron un insólito e innecesario duelo por la posición sobre el final de la tanda en el que, tras rozarse, no se disparó una investigación de los comisarios.

En una hora repleta de acción, Russell rebajó su tiempo hasta 1m 22.219s para mantener el ritmo tras liderar la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes.

La sesión del sábado comenzó con tranquilidad cuando se encendió la luz verde a las 12:30 hora local. Los Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg dominaron la pista durante los primeros instantes, antes de que los Alpine se unieran a la acción poco después.

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Mientras tanto, Alex Albon tuvo problemas al principio, reportando una falla en su volante que obligó a llevar su auto de regreso al garaje de Williams. Conforme la acción se intensificaba, el problema pareció resolverse cuando el piloto tailandés se unió a otros pilotos en una pista cada vez más concurrida.

Pierre Gasly marcó el mejor tiempo tras los primeros 15 minutos, con muchos de los coches de cabeza aún por salir a pista. Por otro lado, Ferrari envió a Charles Leclerc y Hamilton a pista unos minutos después, para alegría de los aficionados tifosi, ambos con neumáticos blandos.

Kimi Antonelli pronto se colocó en lo más alto de la tabla de tiempos, marcando una vuelta de 1m 23.032s en un fin de semana en el que saldrá desde la última posición debido a una penalización en la parrilla por un cambio de motor programado.

Las banderas amarillas se mostraron brevemente cuando Liam Lawson hizo un trompo en la primera chicane; el piloto de Red Bull informó de problemas con la parte trasera a baja velocidad. Albon, por su parte, recibió una advertencia por no seguir las instrucciones del director de carrera con respecto a la vía de escape.

Antonelli se mantuvo en cabeza al llegar a la mitad de la última hora de entrenamientos, con una ventaja de dos décimas sobre Leclerc, mientras que Gasly le seguía tercero. Otros pilotos se mostraron menos satisfechos; Oscar Piastri tuvo que abandonar tras bloquear las ruedas en la primera curva, comentando sarcásticamente que todo iba "de maravilla".

Russell fue el siguiente en marcar el mejor tiempo con 1m 22.697s, tres décimas más rápido que su compañero de equipo. Sin embargo, el británico tuvo que lidiar con el tráfico poco después, comunicando por radio que no podía hacer nada tras quedar atrapado en un grupo de coches.

A medida que transcurrían los últimos 15 minutos de la sesión, pilotos como Antonelli, Russell y Verstappen fueron de los primeros en montar neumáticos blandos nuevos para sus últimas vueltas, lo que propició una avalancha de tiempos más rápidos.

Mientras tanto, Williams aprovechaba el rebufo, con Albon —quien, al igual que Antonelli, saldrá desde atrás debido a las penalizaciones por problemas en el motor— remolcando a Carlos Sainz en una maniobra que esperan que les beneficie más adelante en la clasificación. Por otra parte, se confirmó que ambos pilotos serán investigados tras la sesión por una infracción bajo bandera amarilla.

Por otro lado, Verstappen expresó su molestia tras sentir que un Ferrari siempre le estorbaba en una pista muy concurrida. Russell había sido señalado por una posible obstrucción a Piastri, antes de que los comisarios decidieran que no era necesaria una investigación adicional.

Hubo un momento tenso entre los ex rivales por el título, Hamilton y Verstappen, cuando Hamilton adelantó y ambos rodaron en paralelo en la recta principal, protagonizando un momento de tensión en la curva 2, lo que provocó comentarios de descontento por parte de ambos por radio. El incidente fue registrado por los comisarios, pero posteriormente no se investigó.

Finalmente, Russell se mantuvo en la cima con un tiempo de 1m 22.219s, dos décimas por delante de Hamilton, segundo, con Verstappen tercero. Antonelli se ubicó en cuarto lugar, seguido por Lando Norris de McLaren en quinto y Leclerc en sexto. Arvid Lindblad de Racing Bull, Piastri, Gasly y el otro Alpine de Franco Colapinto completaron el top 10.

Hulkenberg fue undécimo, por delante de Lawson, Bortoleto, Ollie Bearman de Haas, Yuki Tsunoda de Racing Bull, Sainz, el otro Haas de Esteban Ocon y Albon. Al final de la clasificación se ubicaron los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll en las posiciones 19 y 22 respectivamente, con los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez entre ellos.

Tras la última hora de entrenamientos libres, la atención del paddock de Monza se centrará ahora en la Clasificación, que comenzará a las 16:00 hora local.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Alpine F1 Team