River se enfrenta a Independiente Rivadavia en busca de consolidar su recuperación

FOTO: River viene de ganarle a Banfield en el estreno de Ponzio como DT.

River recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, en el marco de la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo busca seguir por la senda del triunfo tras el exitoso debut de Leonardo Ponzio como director técnico.

El partido está programado para las 19:15 y se disputará en el Estadio Monumental. La cobertura será en vivo a través de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir por TNT Sports. El árbitro designado para el encuentro es Nicolás Ramírez, mientras que el VAR estará a cargo de Hernán Mastrángelo.

River llega a este compromiso tras un inicio complicado en el semestre, donde quedó rápidamente fuera de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, lo que llevó a la renuncia de Eduardo Coudet.

Sin embargo, la situación cambió el fin de semana pasado con el interinato de Ponzio, quien guió al equipo a una victoria contundente de 3-1 sobre Banfield.

Con este triunfo, el "Millonario" alcanzó los siete puntos y se posicionó en el undécimo lugar de la Zona B. Una nueva victoria lo colocaría en la lucha por los playoffs.

Por su parte, Independiente Rivadavia se presenta como uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino en este 2026. Bajo la dirección de Alfredo Berti, el equipo viene de obtener una victoria 3-1 frente a Racing, lo que le permitió escalar a la sexta posición en la Zona B y mantenerse como líder de la tabla anual, junto a Argentinos Juniors, en una intensa lucha por el título de Campeón de Liga.