Pacientes con mieloma múltiple exigen acceso inmediato a tratamientos y menos burocracia

Buenos Aires, 5 septiembre (NA) -- El mieloma múltiple ha visto en los últimos años un avance significativo en las alternativas terapéuticas, lo que ha permitido a muchos pacientes controlar su enfermedad durante períodos más prolongados. Sin embargo, en el marco del Día Mundial del Mieloma que se conmemora este sábado, la Fundación Argentina de Mieloma (FAM) destaca la necesidad de que estos progresos científicos vayan acompañados de mecanismos que faciliten el acceso y la continuidad en los tratamientos indicados.

El mieloma múltiple es una enfermedad oncohematológica que surge de las células plasmáticas de la médula ósea. Aunque aún no tiene cura, el tratamiento ha cambiado radicalmente con la introducción de nuevos medicamentos, inmunoterapias y anticuerpos biespecíficos, lo que brinda un abanico más amplio de opciones a los pacientes.

Estos avances permiten personalizar los tratamientos según las características de cada paciente, pero también presentan desafíos para quienes participan en la atención médica. Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, "Los avances que estamos viendo en mieloma múltiple son muy importantes y representan una enorme esperanza para los pacientes y sus familias. El desafío es lograr que esa innovación pueda traducirse en beneficios concretos para quienes la necesitan. Sabemos que existen procesos médicos, administrativos y de auditoría que deben cumplirse, pero creemos que es posible seguir trabajando para que sean cada vez más ágiles y contemplen los tiempos que requiere una enfermedad oncohematológica", declaró Mariana Auad, vicepresidente de la Fundación Argentina de Mieloma (FAM).

Desde la FAM, se ha observado que muchas consultas de pacientes están relacionadas con las demoras en la autorización y provisión de medicamentos. Estas situaciones generan inquietud, especialmente cuando se pone en riesgo la continuidad del tratamiento. La fundación busca contribuir a que los procesos administrativos sean más accesibles, teniendo en cuenta la complejidad de administrar y financiar la atención médica.

Para ello, proponen fortalecer la comunicación entre equipos médicos, financiadores, pacientes y sus familias. Una comunicación más fluida puede ayudar a aclarar indicaciones, completar la documentación necesaria y resolver diferencias de criterio, evitando así que las gestiones se prolonguen innecesariamente.

El acceso oportuno es crucial en el tratamiento del mieloma múltiple, ya que los pacientes pueden requerir diferentes líneas de tratamiento a lo largo de su enfermedad. La indicación del especialista y la evaluación individual son esenciales en este proceso.

Además, la FAM subraya que en Argentina existen normas que protegen a personas con condiciones de salud específicas, incluyendo aquellas vinculadas a enfermedades poco frecuentes y a pacientes trasplantados. En muchos casos, estas situaciones se entrelazan, lo que hace necesario un seguimiento cuidadoso.

"Muchas veces, cuando una persona se comunica con la Fundación, lo que encontramos es preocupación e incertidumbre. Nuestro propósito es acompañarlos, brindarles información y contribuir a generar puentes para que las situaciones puedan resolverse de la mejor manera", agregó Auad.

Las consultas también abarcan tiempos de autorización y documentación requerida para acceder a tratamientos. En todos los casos, la FAM busca acompañar esos procesos y orientar a las familias para que cuenten con información clara.

En el Día Mundial del Mieloma, la FAM invita a utilizar esta fecha no solo para visibilizar los desafíos actuales, sino también para celebrar los avances logrados y fomentar una agenda de cooperación que permita mejorar el acceso a tratamientos. "Queremos que el Día Mundial sea también una oportunidad para construir consensos. Hay una enorme cantidad de profesionales, instituciones y personas trabajando para mejorar la atención del mieloma múltiple en nuestro país. Como organización de pacientes, queremos aportar nuestra experiencia para identificar las dificultades que todavía existen y colaborar en la búsqueda de soluciones", concluyó Mariana Auad.