Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este sábado 5 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, el clima en Mendoza se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 6° y 15°. Las condiciones meteorológicas serán mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un día soleado en la región.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, alcanzando velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 100 km/h en los niveles más altos. En las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h durante el día.

Actualmente, las condiciones en Mendoza son de cielo despejado, con una temperatura de 15°. La sensación térmica se sitúa en 13°, con una humedad del 22% y una visibilidad óptima de 10,000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 6° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento y la baja humedad pueden generar un ambiente seco, por lo que se recomienda a los habitantes de la región mantenerse hidratados y protegerse del sol.

Para los próximos días, el pronóstico extendido indica que el domingo 6 de septiembre se registrará una mínima de 2° y una máxima de 10°, con cielo despejado. El lunes 7, las temperaturas oscilarán entre 5° y 15°, manteniendo condiciones similares. El martes 8, se espera un leve aumento, con mínimas de 9° y máximas de 21°, mientras que el miércoles 9 se prevén mínimas de 13° y máximas de 20°, con cielo parcialmente nublado.