Serena y Venus Williams se despiden del US Open tras caer en un emocionante desempate

NUEVA YORK (AP) — Las hermanas Serena y Venus Williams fueron eliminadas del dobles femenino del Abierto de Estados Unidos tras una intensa caída en un superdesempate. En un partido disputado la noche del viernes, las jugadoras no lograron mantener una ventaja de 5-0 en el desempate a 10 puntos, terminando el encuentro con un marcador de 6-3, 6-7 (6), 7-6 (10-7) ante Hao-Ching Chan y Maya Joint.

Este fue el primer encuentro de las hermanas en el Abierto de Estados Unidos desde 2022, un torneo que han conquistado en dos ocasiones. Aunque lograron llevarse el segundo set en un desempate, su esfuerzo no fue suficiente, ya que flaquearon al final después de haber remontado en el tercer set desde un 4-1 en contra.

Serena, quien regresó al tenis este año a los 44 años, y Venus, que sigue compitiendo a los 46, enfrentaron dificultades en el desempate. Las razones de su desempeño pueden incluir su edad, la inactividad de Serena o los nervios, ya que ambas cometieron dobles faltas en momentos cruciales, después de haber mostrado un buen juego al final del tercer set.

En este torneo, Serena había perdido ante Joint en su regreso a Wimbledon, también en un partido de tres sets. En esa ocasión, Serena se vio obligada a retirarse de su partido de dobles debido a una lesión en la rodilla, lo que retrasó su regreso hasta Nueva York, donde las hermanas tienen un historial de éxito, habiendo ganado el torneo en 1999 y 2009, y con un récord de 27-8 en sus 10 participaciones.