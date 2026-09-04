Crisis en el Supremo Tribunal de Brasil: enfrentamiento entre dos magistrados por investigación bancaria

SAO PAULO — La crisis en el Supremo Tribunal Federal de Brasil se intensificó el viernes, tras un enfrentamiento público entre dos de sus jueces más prominentes, quienes han solicitado sanciones severas el uno contra el otro.

El juez Alexandre de Moraes, de 57 años, se hizo conocido por liderar el caso que llevó al expresidente Jair Bolsonaro a prisión el año pasado por su intento de golpe de Estado. Su colega, André Mendonça, de 53 años, es el primer miembro evangélico del tribunal, designado por Bolsonaro.

La tensión entre ambos magistrados surge en el contexto de una extensa investigación federal sobre el fraude financiero relacionado con el liquidado Banco Master y su controvertido propietario, Daniel Vorcaro, un caso que también involucra a varios políticos a medida que se acercan las elecciones de octubre.

Se ha reportado que Mendonça busca la suspensión de De Moraes mientras el tribunal evalúa si debe ser investigado por un posible caso de corrupción. En respuesta, De Moraes ha solicitado que el tribunal examine a Mendonça y que el Senado considere su destitución por haberlo investigado en un procedimiento no autorizado.

Ambos magistrados se sientan uno al lado del otro en el tribunal, donde los asientos se organizan según el orden de nombramiento. Mendonça hizo público un segmento de la investigación de la Policía Federal que muestra mensajes interceptados de Vorcaro, en los que solicitaba frecuentemente consejo a De Moraes.

Las nuevas revelaciones han avivado las sospechas sobre De Moraes, después de que se descubriera que su esposa proporcionaba servicios legales al Banco Master bajo un contrato de 130 millones de reales (aproximadamente 25 millones de dólares). Esta situación ha generado una fuerte presión por parte de políticos, medios de comunicación y expertos jurídicos para que De Moraes renuncie.

"Te estoy agradecido por mi vida", expresó Vorcaro en un mensaje, y en otro pidió a De Moraes que intentara bloquear las medidas en su contra. Además, Flávio Bolsonaro, candidato presidencial y vinculado al escándalo del Banco Master por recibir 21 millones de dólares para financiar una película sobre su padre, también ha exigido la renuncia de De Moraes.

La crisis se agravó el miércoles cuando medios brasileños informaron que Mendonça se había reunido en privado con Vorcaro el año pasado. Mendonça aclaró que solo escuchó lo que Vorcaro tenía que decir, en un diálogo similar al que mantuvo con otros miembros del tribunal. Sin embargo, también confirmó que había tenido una reunión más reciente con Vorcaro, interrogándolo sin la autorización del pleno del tribunal, como se requiere para investigar a uno de sus miembros.

El jueves, De Moraes solicitó a Luiz Edson Fachin, presidente del tribunal, que investigue la conducta de Mendonça, alegando que su actuación estaba motivada políticamente y podría llevar a su destitución. Mientras tanto, Mendonça pidió a Fachin que suspenda a De Moraes del tribunal debido a las revelaciones recientes.

Fachin anunció que solicitará aclaraciones a ambos magistrados, al fiscal general Paulo Gonet y al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. En una ceremonia junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fachin subrayó la importancia de preservar las instituciones de la República en momentos de tensión, sin referirse directamente a la disputa entre sus colegas.

De Moraes y Mendonça no intercambiaron palabras en las sesiones del tribunal el miércoles y jueves, pero se espera que se reencuentren la próxima semana.